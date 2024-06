Ukrajina konečně může tvrdě zasáhnout. Rusko nevydrží úroveň ztrát, tvrdí expert

Průběh války se obrací ve prospěch Kyjeva. V komentáři pro The Telegraph to alespoň tvrdí britský plukovník ve výslužbě Hamish de Bretton-Gordon. Případné úspěchy Ukrajiny na bojišti by však mohly znamenat riziko další ruské eskalace, upozorňuje americký server Business Insider.

1:01 Ukrajina zastavila Rusko u hranic. Město Vovčansk v Charkovské oblasti za to podle záběrů krutě zaplatilo. | Video: Reuters