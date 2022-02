Ukrajina je v EU vítána, prohlásil Fiala. Je pro zrychlené přijetí země do unie

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) podporuje snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Je podle něj třeba dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí. Řekl to v reakci na slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který uvedl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury.

Také podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) Ukrajina svým konáním jasně dokázala, že patří do Evropy, a je potřeba zohlednit její komplikovanou situaci. "Podporuji snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Svým konáním Ukrajina jasně dokázala, že patří do Evropy. Samozřejmě nechci znevažovat standardní procesy přijetí zemí do EU, ale Ukrajina se nyní nachází v komplikované situaci, kterou je potřeba zohlednit," uvedl ve vyjádření pro šéf české diplomacie Lipavský. "Jsem sice příznivcem standardních procedur, ale my nyní nejsme ve standardní situaci," uvedl Fiala. "Musíme v tuto chvíli dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí," dodal. Ukrajina už roky usiluje o přijetí do Severoatlantické aliance a do Evropské unie, ale dosud nemá ani schválený plán kroků vedoucích k členství v NATO, ani postavení kandidátské země EU. "Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury," prohlásil v pondělí Zelenskyj. Ukrajina je podle něj vděčná partnerům za to, že solidárně stojí po jejím boku. "Ale naším cílem je být spolu se všemi Evropany a hlavně být rovnoprávní," řekl Zelenskyj. Zdůraznil, že je přesvědčen, že si to Ukrajinci zasloužili a že vše je možné. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v nedělním rozhovoru s Euronews uvedla, že Ukrajina patří do Evropské unie a blok by si přál, aby se časem stala jeho součástí. O vstupu nových zemí však rozhodují členské státy, které nemusí s názory EK souhlasit. "Skutečně časem, patří k nám. Jsou jedněmi z nás a my je chceme mezi námi," řekla von der Leyenová.