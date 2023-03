Putin na svatbě a teď lavírování Raiffeisenbank. Rakousko poškozují vazby na Rusko

Všechny čtyři brněnské silniční tunely čeká v dubnu krátkodobá uzavírka, aby silničáři mohli provést potřebnou údržbu. Kvůli co nejmenšímu omezení provozu ji Ředitelství silnic a dálnic chystá na noční hodiny, většinou od 21:00 do 5:00. Pouze Královopolský tunel, který jako jediný umožňuje obousměrný provoz v jednom tubusu, bude uzavřený i přes den. Jako první se uzavře v pondělí Pisárecký tunel, napsala v tiskové zprávě mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.

V Pisáreckém tunelu se bude pracovat od 3. do 9. dubna, od 10. do 16. dubna budou práce v Husovickém tunelu a 24. až 27. dubna na Hlinkách. V Královopolském tunelu se ze 17. na 18. dubna uzavře galerie Voroněžská a o den později galerie Záhřebská, obě pouze přes noc. Ve středu 19. dubna se od 6:00 do 5:00 dalšího dne uzavře jeden z tubusů a ve čtvrtek 20. dubna na stejnou dobu druhý z tubusů. Od pátku 21. dubna od 21:00 do neděle 23. dubna 21:00 budou uzavřené oba tubusy.

Objížďky silničáři vyznačí, Pisárecký tunel se bude objíždět Rybnickou ulicí, objízdná trasa pro Husovický tunel povede Merhautovou a Provazníkovou ulicí, Královopolský tunel bude možné objet ulicemi Králova Pole a mimoúrovňovou křižovatku Hlinky Veslařskou ulicí a okolo Anthroposu či přes Žlutý kopec.