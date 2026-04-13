"Ukrajina jako laboratoř." Nebývalé schopnosti přináší pro boj s Rusy mocné spojence

Bohaté státy dlouho vnímaly používání bezpilotních prostředků ve válce na Ukrajině jako důsledek vyčerpání a nedostatku zdrojů. Poslední události v Íránu ale jasně ukazují, že hrozba spojená s drony roste globálně. Ukrajinská zkušenost s nimi i výrobní možnosti nabývají na hodnotě a Kyjev díky tomu získává nové spojence.
Země Perského zálivu navštívilo během posledních týdnů více než 200 ukrajinských specialistů na protivzdušnou obranu. Válka v Íránu dala Ukrajině možnost navázat se státy na Blízkém východě dlouhodobou mezinárodní spolupráci. Uvedl to ukrajinský web Radio Svoboda.
Ústředním tématem spolupráce mají být ukrajinské záchytné drony. Ty umožňují při dosažení rychlosti přes 300 kilometrů v hodině zachytit i útočné drony typu Šahíd.
Výrobce SkyFall aktuálně plánuje rozvíjet u svých záchytných dronů možnost vzdáleného řízení – třeba z jiného města nebo i z jiné země. Experti prý také pracují na plné autonomii zařízení.
Výzkumnice konfliktů a regionální bezpečnosti Marija Zolkina z nadace Democratic Initiatives Foundation připomíná, že vztahy Kyjeva se zeměmi Perského zálivu se zhoršily poté, co Ukrajina po útocích Hamásu ze 7. října 2023 podpořila Izrael. Současná situace podle ní může vztahy mezi zeměmi naopak zlepšit.
„Ukrajina je vnímána jako laboratoř hotových řešení v oblasti antidronových technologií,“ konstatuje Zolkina. S tím, že hlavní úlohu hrají technologické a obchodní zájmy. Jde podle ní o první krok, který může vést – když ne ke spojenectví, tak alespoň k hlubokému strategickému partnerství.
Na konci března zamířil na Blízký východ také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, připomíná Radio Svoboda. Postupně navštívil Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Jordánsko i Katar, s nímž už Ukrajina uzavřela dohodu o spolupráci.
„Pro Ukrajinu to není jen otázka prestiže. Exportujeme náš systém ochrany, umění našich vojáků a znalosti, které má náš stát. Od partnerů očekáváme odpovídající bezpečnostní spolupráci,“ uvedl Zelenskyj. Upřesnil, že se jedná třeba o možnostech posílení protivzdušné obrany, rozvoji výroby nebo energetické spolupráci.
