Musk ukázal, jak zranitelná je Ukrajina. Evropa chystá náhradu, má to ale háček

S tím, jak se v posledních týdnech vyostřuje spor mezi Spojenými státy a Ukrajinou, roste také zájem Kyjeva o alternativy k americké podpoře. Část z ní by v budoucnu měla zajistit Evropa. Evropská unie i k tomu účelu buduje vlastní satelitní infrastrukturu, která má posílit její nezávislost na amerických systémech, jako jsou Starlink a Starshield.
Ukrajina v polovině října oznámila problémy se satelitním připojením, které komplikovaly některé vojenské operace. Podle agentury Reuters se spojení se satelity Starlink přerušovalo u zařízení pohybujících se vysokou rychlostí, což narušilo mimo jiné operace bojových dronů.
Následně se v médiích objevily zprávy, že pokyn k omezení služby přišel přímo z Bílého domu. Zdroje agentury Reuters však neuvedly, kdo konkrétně o něm rozhodl.
V úterý pak pokračoval slovní ping-pong v ukazování na viníky, když americký list The Wall Street Journal uvedl, že omezení nařídil přímo šéf společnosti SpaceX Elon Musk, který sám z rozhodnutí již dříve obvinil Bílý dům, což následně odmítl americký prezident Donald Trump.
Přehazování zodpovědnosti
Následně ve čtvrtek Trump uvedl, že ten stejný den požádal Muska, aby zmírnil omezení, která zavedl pro Ukrajinu u systému Starshield. Informoval o tom ve čtvrtek The Wall Street Journal s odkazem na americké úředníky. Trump ovšem odmítl celou situaci dál komentovat a neuvedl ani, „kdo komu volal“.
I když podle dostupných informací okolnosti stále zůstávají nejasné, pro ukrajinskou armádu, která se už téměř pět let brání ruské invazi, omezení představuje vážnou komplikaci.
Kyjev tak nyní ještě více hledí k Evropě jako k poskytovateli podpory, uvedl pro server Euronews Ihor Žovkva, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle něj již mimo jiné probíhají jednání i o „evropských alternativách Starlinku“. Podrobnosti ale nezveřejnil.
Práce na evropské náhradě?
Evropa zatím Starlink plnohodnotně nahradit nedokáže. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v polovině října připustila, že v krátkodobém horizontu na to nemá potřebné kapacity. V příštích letech ale chce unie závislost na amerických systémech omezit i prostřednictvím vlastní satelitní sítě IRIS².
EU tento systém připravuje již přibližně šest let. Síť má postupně tvořit 348 satelitů, z toho 330 na nízké a 18 na střední oběžné dráze Země. Z nízkooběžné části má být 66 satelitů určeno pro posílení obrany, bezpečnosti a záchranných služeb, píše server Euronews.
Systém má využívat kvantové technologie pro zabezpečení komunikace prostřednictvím evropské infrastruktury EuroQCI. Hlavními uživateli mají být státy, armády a provozovatelé kritických služeb. Později by síť měli moci využívat také soukromí uživatelé.
První satelity mají být vypuštěny v roce 2029, počáteční služby se mají zavádět postupně v letech 2029 až 2030. Zda a v jakém rozsahu bude IRIS² schopný převzít také funkce, které ukrajinská armáda využívá prostřednictvím Starlinku a Starshieldu, ale zatím není jasné. Starlink má nyní na oběžné dráze přes deset tisíc satelitů.
Značnou komplikací přitom ale může být i omezená kapacita evropských raket pro vynášení satelitů do vesmíru. Evropská kosmická agentura právě kvůli očekávanému růstu poptávky chystá zvýšení frekvence startů, psala v září Reuters.
Dočasné řešení
Do té doby chce Brusel využít také systém GOVSATCOM, který sdružuje kapacity vládních satelitních sítí členských států a poskytuje zabezpečené spojení oprávněným uživatelům.
První služby fungují od ledna 2026 a Evropská komise potvrdila, že s Ukrajinou jedná o jejím zapojení do systému. To má ale sloužit spíše jako dočasná pomoc, než bude k dispozici rozsáhlejší evropská satelitní infrastruktura.
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