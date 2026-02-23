Přeskočit na obsah
Zahraničí

Ukrajina, Gaza nebo Barma. Lidská práva jsou záměrně obětována, varoval Guterres

ČTK

Lidská práva jsou po celém světě ohrožena, uvedl na úvod 61. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) generální tajemník OSN António Guterres. K jejich utlačování vede vládnutí silou, které omezuje respektování zákonů, doplnil podle agentur Reuters a AFP. Zmínil konflikty v Súdánu, Pásmu Gazy, na Ukrajině, či v Barmě, připomněl také rozsáhlé demonstrace v Íránu.

Generální tajemník OSN António Guterres
Den před čtvrtým výročím zahájení ruské invaze na Ukrajinu generální tajemník OSN prohlásil, že je "nejvyšší čas ukončit krveprolití". (Generální tajemník OSN António Guterres)Foto: Reuters
"Tento útok není veden v tajnosti ani překvapivě. Odehrává se před zraky všech a často pod vedením těch nejmocnějších. Po celém světě jsou lidská práva záměrně a strategicky obětována, někdy dokonce s hrdostí," uvedl generální tajemník OSN. "Když se rozpadají lidská práva, rozpadá se i všechno ostatní," doplnil.

V nynějším světě je podle něj hromadné utrpení vnímáno jako normální a mezinárodní právo bývá považováno za pouhou nepříjemnost.

"Technologie, zejména umělá inteligence, jsou stále častěji využívány k potlačování lidí, prohlubování nerovností a vystavování osob, které jsou už nyní na okraji společnosti, novým formám diskriminace on-line i v reálném světě," řekl Guterres ve svém posledním výročním projevu před UNHRC v Ženevě.

Den před čtvrtým výročím zahájení ruské invaze na Ukrajinu generální tajemník OSN prohlásil, že je "nejvyšší čas ukončit krveprolití". Ruské systematické útoky na ukrajinskou energetickou a další infrastrukturu podle něj mohou představovat mezinárodní zločiny. Konflikt na Ukrajině si podle něj vyžádal nejméně 15 tisíc civilních obětí.

Zmínil také konflikt mezi Izraelci a Palestinci. Situace v Pásmu Gazy podle něj zůstává katastrofická a do oblasti se nedostane dostatek humanitární pomoci. "Dvoustátní řešení konfliktu je otevřeně odstraňováno před očima všech. Mezinárodní společenství nesmí dopustit, aby k tomu došlo," řekl.

Systém ochrany v ohrožení

Guterres ve svém projevu připomněl, že se systém ochrany lidských práv zaštiťovaný OSN ocitl pod tlakem kvůli škrtům ve financování a útokům na některé jeho odborníky.

"Humanitární potřeby prudce rostou, zatímco financování se hroutí," uvedl. UNHRC i další části organizace čelí rozpočtové krizi kvůli rozhodnutí Spojených států i dalších vlád o snížení příspěvků. Spojené státy také Radu OSN pro lidská práva bojkotují.

Washington v únoru zaplatil asi 160 milionů dolarů (přibližně 3,2 miliardy Kč) z více než čtyř miliard dolarů (asi 82 miliard Kč), které dluží OSN, uvedl minulý čtvrtek mluvčí OSN.

