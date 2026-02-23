Ukrajina, Gaza nebo Barma. Lidská práva jsou záměrně obětována, varoval Guterres

Lidská práva jsou po celém světě ohrožena, uvedl na úvod 61. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) generální tajemník OSN António Guterres. K jejich utlačování vede vládnutí silou, které omezuje respektování zákonů, doplnil podle agentur Reuters a AFP. Zmínil konflikty v Súdánu, Pásmu Gazy, na Ukrajině, či v Barmě, připomněl také rozsáhlé demonstrace v Íránu.
"Tento útok není veden v tajnosti ani překvapivě. Odehrává se před zraky všech a často pod vedením těch nejmocnějších. Po celém světě jsou lidská práva záměrně a strategicky obětována, někdy dokonce s hrdostí," uvedl generální tajemník OSN. "Když se rozpadají lidská práva, rozpadá se i všechno ostatní," doplnil.
V nynějším světě je podle něj hromadné utrpení vnímáno jako normální a mezinárodní právo bývá považováno za pouhou nepříjemnost.
"Technologie, zejména umělá inteligence, jsou stále častěji využívány k potlačování lidí, prohlubování nerovností a vystavování osob, které jsou už nyní na okraji společnosti, novým formám diskriminace on-line i v reálném světě," řekl Guterres ve svém posledním výročním projevu před UNHRC v Ženevě.
Den před čtvrtým výročím zahájení ruské invaze na Ukrajinu generální tajemník OSN prohlásil, že je "nejvyšší čas ukončit krveprolití". Ruské systematické útoky na ukrajinskou energetickou a další infrastrukturu podle něj mohou představovat mezinárodní zločiny. Konflikt na Ukrajině si podle něj vyžádal nejméně 15 tisíc civilních obětí.
Zmínil také konflikt mezi Izraelci a Palestinci. Situace v Pásmu Gazy podle něj zůstává katastrofická a do oblasti se nedostane dostatek humanitární pomoci. "Dvoustátní řešení konfliktu je otevřeně odstraňováno před očima všech. Mezinárodní společenství nesmí dopustit, aby k tomu došlo," řekl.
Systém ochrany v ohrožení
Guterres ve svém projevu připomněl, že se systém ochrany lidských práv zaštiťovaný OSN ocitl pod tlakem kvůli škrtům ve financování a útokům na některé jeho odborníky.
"Humanitární potřeby prudce rostou, zatímco financování se hroutí," uvedl. UNHRC i další části organizace čelí rozpočtové krizi kvůli rozhodnutí Spojených států i dalších vlád o snížení příspěvků. Spojené státy také Radu OSN pro lidská práva bojkotují.
Washington v únoru zaplatil asi 160 milionů dolarů (přibližně 3,2 miliardy Kč) z více než čtyř miliard dolarů (asi 82 miliard Kč), které dluží OSN, uvedl minulý čtvrtek mluvčí OSN.
Klempíř ráno boural, sanitka ministra převezla do nemocnice na vyšetření
Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) mělo dnes ráno v Praze dopravní nehodu. Klempíře po nehodě odvezl náhradní vůz na ministerstvo, ale pak se jeho zdravotní stav zhoršil a sanitka ho převezla k preventivnímu vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).
"Tohle zkrátka nemůže udělat." Krejčího po hloupém vyloučení odmítl trenér obhajovat
Trenér fotbalistů Wolverhamptonu Rob Edwards označil chování Ladislava Krejčího v nedělním utkání na hřišti Crystal Palace za nepochopitelné. Český reprezentant dostal po hodině hry druhou žlutou kartu za zakopnutí míče a "Vlci" pak prohráli duel 27. kola anglické ligy 0:1.
Začíná festival proti totalitě Méně Tekel. Zahájí ho dramatický dokument o StB
Projekcí hodinového dokumentárního dramatu Akcia Monaco slovenského režiséra Dušana Trančíka o akci StB z roku 1948 v Bratislavě v pondělí organizátoři zahájí 19. ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Festival potrvá do 1. března, jeho součástí budou výstavy i konference.
