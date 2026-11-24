Americký ministr obrany Pete Hegseth dosud neschválil dodávku 60 protivzdušných střel systému Patriot pro Kyjev, včetně těch z evropských arzenálů. Podle deníku The Financial Times (FT) o tom v úterý informovaly tři osoby obeznámené s touto událostí.
Americké střely PAC-3 a PAC-2, které jsou financovány evropskými spojenci Ukrajiny a jejichž dodání Spojené státy již dříve přislíbily, tak čekají na finální schválení Pentagonu.
„Je velmi důležité, aby Amerika schválila převoz raket pro systémy Patriot, za které naši partneři již zaplatili,“ prohlásil v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zpoždění v dodávkách protivzdušných střel do systémů Patriot přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesilujícím ruským leteckým útokům na klíčovou energetickou a civilní infrastrukturu před blížící se zimou, poznamenal FT.
Ukrajina podle listu stále čeká na střely PAC-3, které jsou účinnou obranou proti ruským balistickým raketám.
Osm přitom měla získat už v září, po deseti v říjnu a v listopadu a 12 má být dodáno v prosinci. Na schválení čeká také dodávka 20 střel PAC-2, uvádí FT.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
„Věděla jsem, že to zkusí.“ Ruska se poklonila Ukrajince, ta mluví o provokaci
I deset dní po pikantním závěru tenisového Turnaje mistryň pokračují vášnivé dohady o tom, zda ruská šampionka Mirra Andrejevová myslela své blahopřání poražené finalistce Elině Svitolinové upřímně, či nikoli. Ukrajinská hvězda teď přišla s vlastní interpretací toho, co se v kalifornském Indian Wells odehrálo.
U Ohnišťan se srazil vlak s autobusem, několik lidí skončilo v péči záchranářů
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se v úterý ráno kolem 07:00 srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se zranilo několik lidí. Ve vlaku cestovalo asi 50 lidí, kterým se nic nestalo. Vyplývá to z informací hasičů, policie a Správy železnic.
Vybrzdíte někoho a ohrozíte ho? Nově můžete skončit ve vězení, i když se nic nestane
Řidič, který schválně vybrzdí jiné auto, vytlačí ho z pruhu nebo nebezpečně ohrožuje ostatní, by mohl nově skončit za mřížemi, i když nedošlo k nehodě. Vláda schválila novelu trestního zákoníku, která má agresivní chování za volantem postihovat přísněji.
Každých pět minut zemře Rus. Únik tajných dat ukázal na obrovský rozsah ztrát
Počet ruských vojáků, kteří zahynuli ve válce proti Ukrajině, se blíží tři čtvrtě milionu. Vyplývá to z nové analýzy nezávislých médií Meduza a Mediazona, která odhadují, že do podzimu letošního roku zemřelo nejméně 720 tisíc příslušníků ruských ozbrojených sil. Jde o výrazně vyšší číslo než dosavadní odhady. Nově totiž výzkumníci do výpočtu zahrnuli také vojáky, kteří jsou vedeni jako nezvěstní.
Před ním jen Lehečka a Menšík. Český talent si vyválčil prestižní pozvánku
Jan Kumstát se jako třetí český tenista v historii kvalifikoval na Turnaj mistrů pro hráče do 20 let.