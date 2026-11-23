Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí znovu vyzval Severoatlantickou alianci, aby přijala jeho zemi do svých řad. Učinil tak v on-line projevu k výročnímu zasedání parlamentního shromáždění NATO, které se koná v Berlíně. Vstup do NATO by podle něj byl lepší než jakákoli bezpečnostní garance.
"Proč neříct nahlas, co si tolik lidí myslí? Nebylo by efektivnější přijmout Ukrajinu do NATO? Nebylo by to pro nás všechny lepší, levnější a spolehlivější, co se týče bezpečnosti?" uvedl Zelenskyj v projevu.
Podle něj nejen Ukrajina potřebuje NATO, ale i NATO potřebuje Ukrajinu. "S ukrajinskými ozbrojenými silami by bylo NATO silnější," dodal prezident.
Podle Zelenského by bylo navíc členství Ukrajiny v alianci lepší než jakákoli bezpečnostní garance, která by se podobala článku 5, což je základní ustanovení Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Říká, že ozbrojený útok proti jednomu nebo více členům aliance je považován za útok proti všem členům.
O možnosti garance podobné článku 5 hovořil v Berlíně na setkání koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině, minulý týden americký zmocněnec Jared Kushner.
V polovině listopadu Zelenskyj uvedl, že Spojené státy zjišťovaly, zda by Kyjev byl ochoten vzdát se Donbasu výměnou za členství v NATO. Dodal, že by předložil tuto otázku k referendu, pokud by Ukrajina získala dostatečně silné bezpečnostní záruky.
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu v únoru 2022, čímž rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí.
Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za "hlubší příčiny" války - mezi nimi uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.
Ukrajina požádala o vstup do NATO v září 2022, několik měsíců po zahájení ruské invaze. Americký prezident Donald Trump v minulosti ukrajinské členství v alianci opakovaně odmítl. Kyjev proto jednal s USA a dalšími partnery o alternativních bezpečnostních zárukách.
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