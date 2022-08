Příběh krádeže deníku. Bidena chtěli zničit pomocí osobních zápisků jeho dcery

Měsíc před americkými prezidentskými volbami 2020 zavolal neznámý člověk dceři Joea Bidena Ashley. Tvrdil, že našel její ztracený deník a může jí ho vrátit. Osobní zápisky, ve kterých žena popisuje svůj boj se závislostí, se ale ve skutečnosti dostaly do rukou krajně pravicové skupiny Project Veritas. Ta je chtěla v kampani využít proti jejímu otci.

Ve čtvrtek se u soudu pár z Floridy přiznal, že před dvěma lety ukradl deník Ashley Bidenové, aby ho následně v jiném americkém státě zpeněžil za 40 tisíc dolarů (necelý milion korun). Aimee Harrisová a Robert Kurlander doufali, že ho prodají spolupracovníkům Donalda Trumpa. Nakonec ale úryvky zveřejnil krajně pravicový blog skupiny Project Veritas a případ začala vyšetřovat FBI.

Jednačtyřicetiletá Ashley Bidenová přebývala na jaře 2020 u známých v jejich rezidenci na Floridě. V červnu odjela a nechala tam v úschově své osobní věci, včetně deníku, který si psala předchozí rok, když se léčila se závislostí, uvádí list Washington Post.

Když dům opustila, pozvali jeho majitelé k sobě Harrisovou, která se tehdy nacházela v tíživé finanční situaci a uprostřed právní bitvy o děti. Ta záhy zjistila, že ve vile před ní bydlela Bidenová a v srpnu také objevila její osobní deník. Kurlanderovi, se kterým si vyměňovala zprávy, napsala, že se na něm mohou přiživit.

Krátce nato pár kontaktoval členy kampaně za znovuzvolení Donalda Trumpa a deník vzal i na setkání se sponzory, kde si ho postupně pročítali podporovatelé bývalého prezidenta. "V neděli budeme mít šanci si vydělat spoustu peněz," napsal krátce předtím Kurlander Harrisové.

Jak vydělat peníze

Pár se údajně snažil dokument prodat Trumpovu týmu, ale jeho nejmenovaný člen prokurátorům potvrdil, že o sešit neměli zájem a místo toho Harrisové a Kurlanderovi navrhli, aby jej předali FBI.

Podle zdrojů deníku New York Times to ale byla právě členka Trumpova týmu, která je navedla ke skupině Project Veritas. Ta je známá hlavně kvůli zveřejňování tajných videozáběrů, které znemožňují demokratické politiky nebo lidskoprávní aktivisty. Velmi si ji oblíbil také bývalý prezident.

Harrisová a Kurlander v září 2020 odcestovali do New Yorku, kde deník ukázali lidem z Projectu Veritas. Ti ale chtěli vidět víc z osobních věcí Ashley Bidenové, aby mohli ověřit, že je pravý. Navíc jim slíbili, že za vše další připlatí. Kurlander pochopil, že na celé kauze může lehce zbohatnout, a napsal Harrisové textovou zprávu, že musí z domu opatrně dostat všechno, co by mohlo mít nějakou hodnotu. Za deník a další odcizené předměty nakonec dostali celkem 40 tisíc dolarů.

Podle zpráv, které si Harrisová a Kurlander vyměňovali, bylo patrné, že věděli, k čemu má být deník použit. Project Veritas se podle nich snažil napsat článek, "který by Bidenové zničil život" a "ovlivnil volby".

Omluva a trest

Lidé z krajně pravicové skupiny se následně snažili potvrdit, že je dokument pravý. Pod falešnou záminkou nakonec zavolali přímo Ashley Bidenové, která, aniž by tušila, s kým mluví, nepřímo potvrdila, že zmizelý deník opravdu psala ona.

Úryvky z deníku 24. října 2020 zveřejnila jiná konzervativní stránka s názvem National File. Jamese O’Keefea, zakladatele Projectu Veritas, to údajně velmi naštvalo. Části textu a později celý zveřejněný dokument však krátce před volbami nakonec nezískaly velkou pozornost veřejnosti.

V listopadu, několik dní po prezidentských volbách, začala případ řešit policie. Vyšetřovatelé se původně zaměřili právě na O’Keefeho a osoby napojené na Project Veritas. Ti ale tvrdili, že jako novináři pouze dostali informaci a sami nic nezákonného neudělali.

Aimee Harrisová a Robert Kurlander se nakonec ve čtvrtek ke krádeži přiznali. "Přijala zodpovědnost za své činy a těší se, že se nyní bude moci posunout v životě dál," okomentoval soudní proces ženin právník Sanford Talkin.

Oba obžalování se u soudu za svůj čin omluvili a souhlasili, že se vzdají peněz, které za ukradené předměty dostali. Nyní jim hrozí až pět let vězení.

Video: Agenti FBI prohledali soukromou rezidenci Trumpa na Floridě