Přeskočit na obsah
Benative
14. 10. Agáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ukončíme protiruské sankce. Vítězná AfD začala zostra. Se spojencem z krajní levice

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Alternativa pro Německo (AfD) a Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) chtějí na středečním zasedání sasko-anhaltského sněmu přijmout výzvu k zastavení zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a ke zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku. AfD, kterou kontrarozvědka BfV loni označila za pravicově extremistickou, a BSW, považované za populisticky levicové, mají ve sněmu většinu.

Germany's firewall against the far right begins to strain
Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku jeho předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů.Foto: Pool – Jan Woitas
Reklama

Význam usnesení, jak uvedla regionální veřejnoprávní stanice MDR, bude symbolický, protože o sankcích a zbrojní pomoci rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie.

Usnesení, které navrhly AfD a BSW, nese název Mírové rozhovory místo rozšíření války na Ukrajině. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Dokument, který obě strany v regionálním parlamentu chtějí schválit, uvádí, že politika protiruských sankcí zkrachovala, proto je třeba hospodářská omezení vůči Rusku okamžitě zrušit. Skončit by podle AfD a BSW měly i zbrojní dodávky na Ukrajinu a finanční podpora Kyjeva, pokud je nad rámec humanitární pomoci.

Související

AfD i BSW dlouhodobě požadují zrušení sankcí proti Rusku i ukončení zbrojní podpory Ukrajinců. Podle nich by Německo společně s Evropou mělo začít s Ruskem vyjednávat o míru.

Rusko, které z rozkazu prezidenta Vladimira Putina napadlo Ukrajinu a rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války, dosud výzvy k zastavení bojů odmítá. Příměří podmiňuje tím, že Ukrajina mimo jiné předá Rusku celý Donbas včetně území, které ruské síly dosud nedokázaly dobýt.

Reklama
Reklama
Související

Kyjev se odmítá vzdát svého území; opakovaně navrhuje zastavit boje na současné frontové linii a zahájit mírová jednání. Podle Moskvy ale případné mírové rozhovory nebudou důvodem k zastavení speciální vojenské operace, jak invazi Rusko nazývá.

Zářijové zemské volby v Sasku-Anhaltsku drtivě vyhrála AfD, která ale většinu nezískala. BSW sice přímou účast ve vládě s AfD odmítá, nevyloučila ale, že vznik menšinové vlády AfD umožní. Hlasovat o premiérovi by zemský sněm mohl v prosinci.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Výlov rybníka Rožmberk.
Výlov rybníka Rožmberk.
Výlov rybníka Rožmberk.

Na malebné výjevy z jihu Čech letos zapomeňte. Půjdeme se pást, zoufají rybáři

Tradiční podzimní výlovy na jihu Čech, které každoročně lákají tisíce lidí, komplikuje letos extrémní sucho. Z rybníků se odpařila více než polovina vody, chybí i na sádkách. Vysychají také přítoky. Rybáři si vodu mezi vodními plochami různě přepouštějí, aby ji využili co nejlépe. Výlovy velkých rybníků odkládají na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři byli na sádkách co nejkratší dobu.

Reklama
Reklama
Reklama