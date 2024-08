Ukončete nepokoje v Británii, vyzvali rodiče zavražděné dívky na jejím pohřbu

Rodiče jedné ze tří dívek, které byly minulý měsíc zavražděny na akci s tematikou americké popové hvězdy Taylor Swiftové v anglickém Southpoolu, vyzvali při dnešním emotivním pohřbu své malé dcery k ukončení celonárodních nepokojů, které následovaly po jejich smrti. Informovala o tom agentura Reuters.

Devítiletá Alice da Silva Aguiarová a další dvě dívky zemřely a osm jich bylo zraněno po útoku nožem na akci v přímořském městě Southport před dvěma týdny. Následovaly několikadenní nepokoje v Southportu a ve městech po celé Británii, které vyvolaly internetové příspěvky mylně označující podezřelého za islamistického migranta. Teenager narozený v Británii byl mezitím obviněn a policie uvedla, že incident není považován za terorismus.

Na pohřbu Aguiarové řekla místní policejní velitelka shromážděným, že ji truchlící portugalští rodiče Sergio a Alexandra požádali, aby veřejně vyzvala ke klidu.

"Prokázali jste velkou odvahu, když jste mě požádali, abych tu dnes byla… a předala vzkaz od vás, Aliciny rodiny, že si nepřeje, aby v ulicích Spojeného království docházelo k dalšímu násilí ve jménu jejich dcery," řekla policistka Serena Kennedyová. "Doufám, že každý, kdo se v uplynulých třinácti dnech podílel na násilných výtržnostech v našich ulicích, sklání hlavu hanbou nad bolestí, kterou vám, truchlící rodině, způsobil," dodala policejní velitelka.

Kvůli výtržnostem, zaměřeným především proti migrantům a muslimům, bylo zatčeno více než 900 lidí a 466 jich bylo obviněno z trestných činů, přičemž desítky lidí již byly odsouzeny a uvězněny, protože případy jsou urychleně projednávány u soudů. Policie a politici se domnívají, že rychlá a tvrdá reakce úřadů spolu s tisíci účastníky demonstrací proti rasismu od středy odradila lidi od účasti na dalších nepokojích.

Při pohřbu Aguiarové bílou rakev pokrytou růžovými květy přivezl do kostela bílý kočár tažený koňmi, zatímco ulice lemovaly stovky místních obyvatel. "Vzali nám tě příliš brzy a my se často ptáme proč? Proč právě tady? Proč právě my? Proč právě ty?" uvedli její rodiče v projevu, který při obřadu přečetl dívčin strýc.

"Nikdy se s tou bolestí nevyrovnáme, ale slibujeme, že získáme všechny odpovědi. Maminka toho viděla příliš mnoho a my to potřebujeme vědět. Cítíme šok, nepředstavitelnou bolest. Chybíš nám … Zatím náš milovaný andílku, tancuj dál. Maminka a tatínek tě budou mít vždycky, vždycky rádi," stálo ve smuteční řeči.

Zahynuly i další dvě dívky, šestiletá Bebe Kingová a sedmiletá Elsie Stancombeová. Rodiče Bebe vydali v sobotu prohlášení, že dceřina smrt jim zničila svět. Prozradili, že její starší sestra Genie byla svědkem útoku a podařilo se jí utéct.

Politici a policie obvinili z následného násilí internetové dezinformace a ministryně školství Bridget Phillipsonová uvedla, že školáci se nyní budou učit, jak rozpoznat falešné zprávy a "hnilobné konspirační teorie, kterými jsou sociální sítě zaplaveny".

Mohlo by vás zajímat: Teď je to jiné. Expert varuje před hrozbou z Íránu, úder má být "zcela zásadní" (6.8. 2024)