Úklid ulic jako záminka. Jihoafrické hnutí March and March „loví" migranty

Jihoafrické hnutí March and March zahájilo v Durbanu „úklidovou kampaň", která se rychle proměnila v hon na migranty a znovu rozdmýchala obavy z xenofobního násilí.
Týdenní „úklidová kampaň" v jihoafrickém Durbanu se rychle proměnila v hon na nelegální přistěhovalce. Antiimigrantské hnutí March and March čelí obvinění z porušení soudního příkazu a stojí za eskalací násilí, které si od konce března vyžádalo nejméně sedm obětí.
Jihoafrická republika čelí další vlně xenofobního násilí. Skupina, která se označuje za občanskou iniciativu usilující o přísnější imigrační pravidla, v polovině dubna zahájila v Durbanu týdenní akci označovanou jako „úklidová kampaň“. Podle dostupných informací se ale z deklarovaného zametání ulic rychle stala akce zaměřená proti migrantům.
Členové hnutí, někteří v kuklách a vybavení biči, podle svědků zadržovali pouliční prodavače, které podezřívali z nelegálního pobytu, a předávali je policii. Obchodníci v zasažených oblastech preventivně zavírali své provozovny.
Organizace Lawyers for Human Rights upozornila, že takové jednání může být v rozporu se soudním příkazem z listopadu 2025, který výslovně zakazuje zastrašování či napadání osob identifikovaných jako cizinci. Kontrolu dokladů podle soudu smějí provádět pouze policisté nebo imigrační úředníci.
Skupinu založila v roce 2025 bývalá rozhlasová moderátorka Jacinta Ngobese-Zuma. Do širšího povědomí se dostala po tragédii v Durbanu, kdy sedmiletá dvojčata spadla do otevřené výtahové šachty v budově obývané převážně migranty. Hnutí incident využilo jako argument proti nelegálnímu přistěhovalectví, ačkoli příčinou tragédie byla závada zdviže.
Napětí v zemi v posledních týdnech zesílilo. Protesty se z Durbanu rozšířily i do Johannesburgu a Pretorie. Podle průzkumů vzrostl podíl Jihoafričanů s negativním postojem k migrantům z 28 procent v roce 2020 na 42 procent v roce 2025, což je nejvyšší hodnota za poslední dvě dekády. Analytici upozorňují, že téma migrace se stává nástrojem před nadcházejícími komunálními volbami.