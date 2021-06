"Berme to vážně." Americké tajné služby zveřejní přelomovou zprávu o UFO

Zní to jako ze sci-fi románu, ale o UFO se nyní hovoří v nejvyšších patrech americké politiky. Senátoři USA letos v červnu dostanou na stůl napjatě očekávanou zprávu. Měla by poodhalit tajemství podivných objektů, které zachytili armádní piloti a další pozorovatelé.

Úředníci klíčových institucí Spojených států o těchto předmětech hovoří jako o "neidentifikovatelných leteckých jevech" a používají pro ně zkratku UAP. Z dřívějška jsou známé pod termínem UFO, tedy jako neidentifikovatelné létající objekty.

O tom, že se americká vláda fenoménem UFO nebo UAP vážně zabývá, už není pochyb. Pracovní skupina pro neidentifikovatelné letecké jevy funguje v rámci americké vojenské zpravodajské služby už přesně rok.

Teď zpravodajci připravují zprávu historického významu: shrnovat by měla desítky let tajných záznamů, snímků a videonahrávek shromážděných s cílem pochopit, co nebo kdo jsou podivné létající předměty, které úřady opakovaně registrují ve vzdušném prostoru. Odpovědět by měla i na otázku, jestli neidentifikovatelné objekty nejsou hrozba a jestli za nimi nemůže stát některý z "pozemských" nepřátel Spojených států. Informace pak dostanou na stůl senátoři z výborů pro zpravodajské a ozbrojené služby.

"Je pravda - a mluvím opravdu vážně -, že existují záběry a záznamy o objektech na obloze, o kterých nevíme, co jsou zač. Nedokážeme vysvětlit, jak se hýbou," prohlásil například bývalý demokratický prezident Barack Obama v televizním rozhovoru letos v květnu. "Chci, abychom to brali vážně," nechal se slyšet také vlivný republikánský senátor Marco Rubio. Právě on, jakožto místopředseda senátního zpravodajského výboru, vznik zprávy pomohl prosadit.

Server France24 k tomu poukazuje, že UFO se dostalo ze sféry konspirací, tajností a mýtů do politického, mediálního i vědeckého mainstreamu.

Věci se daly do pohybu už vloni. Pentagon, americké ministerstvo obrany, v dubnu zveřejnil tři videa z let 2004 a 2015. Vidět jsou na nich rychle se pohybující zvláštně tvarované předměty. Záběrům, pořízeným ze stíhačky, chybí měřítko, takže není možné říct, jak jsou velké nebo jaký přesně mají tvar. Námořnictvo, jehož piloti video pořídili, pravost snímků potvrdilo a armádní letci o svých zážitcích promluvili veřejně. Létající předměty přirovnali tvarem k bonbonům Tic Tac. V srpnu Pentagon oznámil, že zahájí vlastní vyšetřování a založí kvůli tomu i speciální pracovní skupinu.

Ta teď bude muset přinejmenším část svých zjištění odhalit veřejně. Je to přitom už druhý pokus za relativně krátkou dobu, kdy se zákonodárci z amerického Kongresu snaží získat od tajných služeb o UFO víc informací. Už mezi lety 2007 a 2012 existoval program spuštěný na popud dnes už bývalého senátora Demokratické strany Harryho Reida. Někdejší šéf projektu Luis Elizondo se nechal slyšet, že podle něj "existují velmi přesvědčivé důkazy, že (na světě) nemusíme být sami". Jenže projekt po pěti letech skončil, vláda ho nechtěla dát platit.

Zklamaný Elizondo pak v Pentagonu UFO zkoumal až do října 2017, kdy ze státní služby odešel. Důvodem byla podle něj mimo jiné i nelibost nad tím, jaké tajnosti úřad kolem sledování létajících objektů dělá. Existenci až do té doby přísně tajného UFO programu se rozhodl v prosinci téhož roku prozradit reportérům listu New York Times a serveru Politico. Letos pak podal na svého bývalého zaměstnavatele oficiální stížnost. Prý se ho na pracovišti snažili zdiskreditovat, říkali o něm, že je "šílený", a vyhrožovali mu, že ho připraví o bezpečnostní prověrku. Vyšetřování jeho kauzy stále trvá.

Není UFO jako UFO

Že teď musí tajné služby část své dlouholeté práce poodkrýt, je výsledkem tlaku, který od té doby zákonodárci vyvíjejí na americkou vládu a tajné služby. Uložil jim to zákon, který američtí zákonodárci schválili společně s balíčkem legislativy rámující koronavirovou pomoc americké ekonomice vloni v prosinci ještě za úřadování prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem požadavku bylo "znepokojení, že neexistuje jednotný a komplexní proces ve federální vládě pro sběr a analýzu informací o neidentifikovaných létajících jevech, navzdory potenciální hrozbě". Zpravodajci dostali na přípravu svého reportu čas 180 dní - a lhůta vyprší právě v červnu.

A jak vyplývá ze zadání popsaného v přijatém zákoně, zpráva bude velmi detailní. "Pozorování (UFO) probíhají po celém světě," řekl letos v březnu televizi Fox News John Ratcliffe, bývalý šéf vojenského zpravodajství, úřadu, který za vypracování dokumentu zodpovídá. Naznačil také, že americké tajné služby mají k dispozici poměrně bohatý materiál. "Nejsou to jen piloti námořnictva nebo letectva nebo jenom satelity (kdo si údajného UFO všimne, pozn. red.). Obvykle máme několik detektorů, které tyto věci zaznamenávají," dodal Ratcliffe.

Veřejně přístupná bude ale jen zkrácená verze reportu. Lidé, které zaujala dříve zveřejněná videa a nyní se těší na detaily o létajících talířích a neznámých civilizacích, tak budou nejspíš zklamaní. Řada předních vědců totiž upozorňuje, že je-li nějaký objekt "neidentifikovatelný", ještě to neznamená, že je nutně "mimozemský".

Zveřejnění zprávy ale vědci vítají. Po dlouhých letech tajností ohledně UFO budou mít k dispozici oficiální materiál jako základ, na kterém mohou případně stavět svoje bádání.