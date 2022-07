UFO, nebo špionážní technologie? Nález farmáře v Roswellu vyvolal desítky let dohadů

Začátkem července 1947 našel farmář William Brazel na svém ranči u pastvin pro ovce trosky objektu, který nedokázal pojmenovat. Nález spustil vlnu dohadů, zda mohlo jít o mimozemský létající talíř. Od Roswellského incidentu, jak se události přezdívá, v těchto dnech uběhne 75 let.

Americké město Roswell v Novém Mexiku se za poslední desítky let změnilo ve vysněnou destinaci všech fanoušků UFO. Stojí zde muzeum věnované mimozemskému životu, tisíce lidí v kostýmech láká každoroční Roswellský festival UFO, a dokonce i zdejší pobočka fastfoodového řetězce McDonald’s má tvar létajícího talíře.

Krátce po nálezu neznámého objektu to však vypadalo, že se na událost rychle zapomene. Když Brazel trosky našel, trvalo několik dní, než informoval policii. Telefon na ranči neměl a větší město bylo vzdálené 120 kilometrů. Objekt, složený z gumových popruhů, staniolu a silného papíru, sbalil s pomocí svých dětí do krabice a předal jej místnímu šerifovi.

Tehdy mu řekl, že by mohlo jít o létající talíř. O neidentifikovatelných létajících objektech se totiž o pár dní dříve psalo v novinách, kde byla také zmínka o tom, že lidé za jejich nález dostanou odměnu. Z tohoto důvodu šerif informoval letectvo, které na místo vyslalo vyšetřovatele, píše vědecký server Live Science.

"Zvěsti o létajícím disku se včera staly realitou, když zpravodajský úřad 509. bombardovací skupiny 8. letecké armády měl to štěstí a získal talíř díky spolupráci s jedním z místních rančerů a kanceláří šerifa v Chaves County," stálo podle serveru History ve vyjádření, které 8. července 1947 vydalo americké letectvo.

Úřad ho ale hned následující den dementoval s tím, že šlo o meteorologický balon, což doložil i fotografií zbytků objektu od vyšetřovatele Jesseho A. Marcela. Pro mnoho lidí se tím příběh uzavřel.

Teorii o mimozemšťanech podpořil vyšetřovatel

Znovu se v médiích mluvilo o nálezu neznámého objektu v Roswellu až v roce 1978, kdy nukleární fyzik zkoumající UFO Stanton Friedman udělal rozhovor s tehdejším vyšetřovatelem Marcelem. Z rozhovoru vyšly dvě hlavní zprávy: Marcel nevěří, že objekt je pozemského původu, a vláda mu řekla, ať o tom nemluví.

Příběh o tom, že šlo o krycí historku a vláda něco tají, byl na světě. Podobně se začali vyjadřovat i další Marcelovi kolegové. Jeho syn, v době nálezu jedenáctiletý chlapec, mluvil o zvláštním geometrickém písmu na talíři. Jiné teorie tvrdily, že šlo o snahu Sovětů vzbudit mezi Američany paniku. Probíhala totiž studená válka.

"Neustále se měnící zprávy stály za nárůstem nejistoty," vysvětluje Kenneth Drinkwater, který přednáší o psychologii na britské Manchester Metropolitan University a zaměřuje se na abnormálno a paranormálno. "První zpráva, která vyšla, byla nejasná. Potom ji změnili, což vedlo k podezření, že se něco stalo a oni se to pokouší zakrýt. Veřejnost dostala pocit, že se před ní něco utajuje, což vedlo ke spekulacím o možném spiknutí a mimozemské technologii," cituje ho Live Science.

Teorie navíc podpořila tehdejší obliba sci-fi filmů jako Star Wars a Blízká setkání třetího druhu.

Odtajnění vládních dokumentů

Americké letectvo chtělo pochybnosti rozptýlit, a proto od roku 1994 zveřejnilo řadu utajovaných dokumentů. Přiznalo například, že nešlo o meteorologický balon, ale balon špionážní, který nesl mikrofony a měl nad Sovětským svazem zachytávat zvukové vlny indikující testování jaderných zbraní.

Následně se úřad pokusil zvrátit i domněnky o tom, že na místě byla těla mimozemšťanů. "Mimozemšťané zpozorovaní na poušti v Novém Mexiku byli ve skutečnosti antropomorfní testovací panáci, kteří letěli ve vysokých výškách s balonem kvůli vědeckým účelům," cituje ze zprávy server Wired.

Ani to však dohady nezastavilo. Jedním z těch, kdo vysvětlení nevěří, je Donald Schmitt, který incident zkoumá už 30 let. Spoluzaložil Mezinárodní muzeum UFO a výzkumné centrum v Roswellu. Zmíněnou verzi vnímá jako natolik okázalou, že by podle něj naopak přitahovala k oblasti s leteckou základnou a místem, kde se testovala atomová bomba, příliš velkou pozornost. "Myšlenka, že by záměrně zvedli publicitu kvůli rozptýlení?" diví se. "Pokud něco potřebovali, tak méně pozornosti."

Proč se ale původně hovořilo o létajícím talíři? "V kontextu národní bezpečnosti státní tajemství neprozrazujete. Domnívám se, že pravděpodobně viděli vysvětlení s létajícím talířem jako užitečnou krycí historku," míní historik Roger Launius, který byl kurátorem Smithsonianova Národního muzea letectví a vesmíru. "Příběh byl vyřešen. Byla zodpovězena každá otázka? To nemůžu říct. Nemyslím si ale, že tam jsou velké mezery."

