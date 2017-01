Udržme Ameriku velikou. Trumpův štáb si už zaregistroval slogan pro volby v roce 2020

před 3 minutami

Volební štáb amerického prezidenta Donalda Trumpa si krátce před jeho inaugurací zaregistroval volební heslo pro prezidentské volby v roce 2020. S odvoláním na americký patentový úřad USPTO o tom informovala agentura DPA. Zatímco nyní Trump voliče lákal na slogan Vraťme Americe její velikost (Make America Great Again), pro případný boj o druhý mandát by chtěl hlasy získat pomocí hesla Udržme Ameriku velikou (Keep America Great). Prezidentův volební tým sousloví zaregistroval u amerického patentového úřadu dva dny před inaugurací. Žádost obsahovala také informaci, že slogan bude užíván i na tričkách, tílkách či dětském oblečení. Heslo loňské kampaně si Trump nechal patentovat už v roce 2012.

autor: ČTK