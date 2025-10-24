Zahraničí

Úder americké armády na další loď v Karibiku zabil šest lidí, oznámil Hegseth

ČTK ČTK
před 21 minutami
Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil v pátek americký ministr obrany Pete Hegseth na sociální síti X. Podle něj na plavidle pašoval drogy venezuelský gang Tren de Aragua. Americká vojenská kampaň v regionu proti lodím, které Washington viní z pašování drog, si vyžádala už nejméně 46 obětí, napsala agentura AP.
Ministr obrany USA Pete Hegseth hovoří vedle prezidenta USA Donalda Trumpa během Trumpova oznámení týkajícího se politik jeho administrativy proti kartelům a obchodování s lidmi.
Ministr obrany USA Pete Hegseth hovoří vedle prezidenta USA Donalda Trumpa během Trumpova oznámení týkajícího se politik jeho administrativy proti kartelům a obchodování s lidmi. | Foto: Reuters

"Ministerstvo války v noci na příkaz prezidenta (Donalda) Trumpa podniklo smrtící kinetický úder na plavidlo provozované teroristickou organizací Tren de Aragua k pašování narkotik v Karibském moři," oznámil Hegseth o o již desátém útoku v oblasti.

Tempo amerických úderů, které začaly v září, se v posledních dnech zrychlilo z jednoho za několik týdnů na tři během jednoho týdne, napsala AP. Dva z útoků americká armáda tento týden podnikla na lodě v Tichém oceánu.

Hegseth v příspěvku zveřejnil krátké černobílé video, na kterém je vidět malá loď plující po moři, když na ni dopadne projektil. Následně je vidět exploze a video skončí. Hegseth k tomu napsal, že úder byl proveden v mezinárodních vodách a poprvé v noci.

"Pokud jste narkoterorista pašující drogy v naší hemisféře, budeme s vámi zacházet jako s Al-Káidou," dodal ministr obrany s odkazem na islamistickou teroristickou síť Al-Káida.

