Uděláme vše, co je nezbytné. Guaidó by schválil americký zásah k sesazení Madura

Venezuelský opoziční vůdce Juan Guaidó, který se prohlásil úřadujícím prezidentem, je připraven v případě nutnosti povolit vojenskou intervenci USA ke zbavení moci stávajícího šéfa státu Nicoláse Madura a k ukončení humanitární krize v zemi. Napsala to agentura AFP, které to Guaidó řekl v rozhovoru.

"Uděláme vše, co je nezbytné. (…) Je to evidentně polemická otázka, ale s využitím naší svrchovanosti, našich pravomocí uděláme, co je nezbytné," citovala agentura Guaidóa, který je předsedou parlamentu ovládaného opozicí proti Madurovi.

Politik tak odpověděl na otázku AFP, zda použije zákonné pravomoci jako předseda zákonodárného sboru a úřadující prezident ke schválení případné vojenské intervence.

Madurova vláda je obviňována z pronásledování opozice a z porušování lidských práv. Za vinu je jí kladena i hluboká ekonomická a humanitární krize, kterou Venezuela trpí. Kvůli ní ze země uprchly asi tři miliony obyvatel.

Spojené státy, většina států Evropské unie, včetně Česka, i další země uznaly Guaidóa legitimní úřadující hlavou Venezuely. Přidaly se k výzvě většiny členů takzvané Limské skupiny, do níž patří například Argentina, Brazílie nebo Kanada, aby ve Venezuele byly rychle uspořádány předčasné prezidentské volby.