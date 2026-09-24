„Udělala jsem chybu,“ plakala seniorka. Rodina pochybuje o jejím souhlasu s eutanázií

Třiaosmdesátiletá Brigitte Stegemannová, která trpěla rakovinou žaludku, zemřela v rámci kanadského programu asistovaného umírání. Její rodina však tvrdí, že před smrtí vykazovala známky kognitivního úpadku a samotnému zákroku podle nich neporozuměla. Když jí vnučka řekla, že má zemřít, rozplakala se a prohlásila, že udělala chybu. Přesto lékařka následně rozhodla, že je pro zákrok způsobilá.
Stegemannová žila v pečovatelském domě The Pearl v ontarijském Canniftonu. Navzdory pokročilému stádiu rakoviny žaludku měla podle svědectví své vnučky Brigitte Kranendonkové, které poskytla rozhovor deníku Daily Mail, stále chuť k jídlu a nabídku asistovaného úmrtí už dříve odmítla.
Situace se však změnila v červnu, kdy Kranendonková odjela s manželem na desetidenní cestu. Během její nepřítomnosti její babička upadla a zůstala odkázaná na invalidní vozík.
Krátce před návratem se vnučka dozvěděla, že pečovatelský dům chce její babičku nechat posoudit, zda splňuje podmínky pro asistované úmrtí v rámci programu MAiD. Když se Krenendonková vrátila, zjistila, že její babička už absolvovala první konzultaci.
U druhého pohovoru už byly obě dvě. Lékařka podle svědectví vnučky pacientky používala velmi opatrné a nepřímé formulace. Mluvila prý například o tom, že babička dostane „lék“, po kterém se bude cítit v klidu.
Když Kranendonková namítla, že její babička nerozumí, co jí lékařka říká, měla jí odpovědět: „Postaráme se o to, abyste už neměla žádné bolesti.“
Pochybnosti o schopnosti Stegemannové porozumět situaci ještě zesílily po kognitivním testu. Podle Kranendonkové v něm její babička odpovídala nesprávně na řadu otázek. Dokonce měla tvrdit, že dva její žijící sourozenci jsou mrtví. Přesto byla podle lékařky uznána za způsobilou k podstoupení eutanazie.
„Udělala jsem chybu“
Dva dny před plánovaným zákrokem se proto Kranendonková rozhodla babičky otevřeně zeptat: „Víš, že v pátek zemřeš?“ Stegemannová podle jejího svědectví začala plakat. Následujících zhruba 45 minut pak opakovala jedinou větu: „Udělala jsem chybu.“
Rodina tak začala pochybovat o tom, zda byla Stegemannová vůbec schopna učinit rozhodnutí o ukončení vlastního života. Přesto se o dva dny později zákrok uskutečnil a babička zemřela.
Kranendonková tvrdí, že pracovníci zapojení do procesu MAiD babiččin zhoršený kognitivní stav ignorovali a v proceduře pokračovali. Rodina podle ní navíc nebyla přítomna při údajném podpisu souhlasu a neměla k dispozici ani kopie dokumentů.
„Bylo tam neuvěřitelné množství krve“
Samotný zákrok měl podle Kranendonkové daleko k poklidné smrti, kterou její babičce slibovali. Zdravotní sestře se údajně nedařilo zavést nitrožilní kanylu a Stegemannovou několikrát píchla do ruky, načež se poté pokusila o zavedení kanyly do druhé paže.
„Bylo tam neuvěřitelné množství krve. Babička ji měla po celé ruce, byla na její noční košili, prosákla polštářem a byla všude na prostěradle,“ cituje vnučku deník Daily Mail.
Krátce nato přišla lékařka, která se měla Stegemannové zeptat, zda jí může podat její „lék.“ Žena však podle vnučky nereagovala. Pouze ležela nehybně se zavřenýma očima a nic neřekla.
„Doktorka jen řekla: ‚Dobře, tak tedy začnu,‘“ popsala Kranendonková. O deset minut později byla Stegemannová prohlášena za mrtvou.
Případ prověřuje policie
Rodina nyní požaduje vyšetření toho, zda byl celý postup v souladu se zákonem. Obrátila se na úřad hlavního koronera v Ontariu, ombudsmana pro práva pacientů i policii v Belleville. Policie nyní případ vyšetřuje.
„Tento incident je v současnosti otevřený a vyšetřuje ho naše oddělení kriminálního vyšetřování. V tuto chvíli nemůžeme poskytnout žádné další informace,“ uvedl policejní mluvčí pro Daily Mail.
Eutanazie byla v Kanadě legalizována v roce 2016 a země dnes patří ke státům s nejvyšším podílem asistovaných úmrtí na světě. Podle BBC připadalo v roce 2023 na MAiD přibližně každé dvacáté úmrtí v zemi.
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