Američané volají do celé Evropy. Rozzlobený Trump hrozí Kyjevu nečekaným krokem

"Dohodu vítáme a jsme připravení neútočit. Ruské drony ale dál zasahují ukrajinskou energetiku," říká Volodomyr Zelenskyj k trumpovu "energetickému příměří"
Poté co americký prezident Donald Trump v pátek oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty, nabraly události během víkendu rychlý spád. „Trump je velmi rozzlobený,“ uvedl zdroj z Bílého domu. Americká administrativa navíc údajně pohrozila omezením významné podpory Ukrajině, a to jak vojenské, tak zpravodajské.
„Trump je velmi rozzlobený. Má pocit, že (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj považuje Spojené státy za samozřejmost,“ uvedl zdroj z Bílého domu, který v neděli citoval americký server Axios.
Server informaci zveřejnil poté, co Trump v neděli na své síti Truth Social oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou začíná s okamžitou platností platit „energetické příměří“. Zelenskyj nejprve uvedl, že o dohodě slyší poprvé. Později oznámil, že ukrajinským ozbrojeným silám nařídil neútočit na ruskou energetickou infrastrukturu.
Ukrajinský prezident dodal, že stejný krok, tedy zastavení útoků, nyní očekává od Moskvy. Stále však není jasné, zda Rusko s příměřím souhlasí. „Rusové o tom přemýšlejí. Brzy se dozvíme, zda jsou připraveni,“ řekl serveru zdroj z Bílého domu.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí podle státní agentury TASS uvedl, že zatím „nemá co říci“ k Trumpovu prohlášení o energetickém klidu zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Kontakty podle něj pokračují.
„Rafinerie za rafinerii“?
Podle Axiosu vyvolává otázky také přiměřenost navrhovaného příměří. Má totiž fungovat na principu „rafinerie za rafinerii“ – Ukrajina nebude útočit na ruské ropné rafinerie a Rusko nebude útočit na ukrajinské. Ukrajinský zdroj serveru označil takové uspořádání za nerovné. Rusko má totiž rozsáhlou síť ropných závodů, zatímco Ukrajina má pouze jednu rafinerii, která navíc nepracuje na plný výkon.
„Potřebujeme, aby Rusové přestali útočit na naši energetickou soustavu,“ zdůraznil ukrajinský představitel. Na tu se ruská armáda v posledních týdnech intenzivně zaměřuje.
Zdroje z Bílého domu pro Axios dodaly, že dohoda by se mohla postupně rozšířit také na elektrárny a energetické sítě. Nejdříve však musí ustat útoky na rafinerie.
Podle zdrojů britského deníku Financial Times administrativa amerického prezidenta během víkendu také pohrozila zastavením dodávek zbraní Ukrajině, pokud Kyjev bude pokračovat v útocích na ruské ropné rafinerie.
„Volají všem v Evropě“
Zástupci Washingtonu podle nejmenovaných evropských představitelů konkrétně hrozili, že zastaví fungování mechanismu PURL (Seznam prioritních potřeb Ukrajiny), jehož prostřednictvím evropské země nakupují pro ukrajinskou armádu americké zbraně.
Podle zdrojů listu zazněly hrozby v telefonických rozhovorech, které se uskutečnily o víkendu. Američané „volají do Kyjeva… volají všem (v Evropě)“, uvedl jeden ze zdrojů deníku. Bílý dům odmítl telefonáty oficiálně potvrdit a informace o hrozbách komentovat.
Washington podle médií rovněž pohrozil, že přestane s Ukrajinou sdílet zpravodajské informace. Ty jsou přitom klíčové mimo jiné i pro plánování a provádění ukrajinských úderů na ruské rafinerie.
Situace mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy nabrala nový směr poté, co Trump v pátek oznámil dohodu s Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.
Víkendová eskalace a co za ní stojí
Trump se k dohodě s Putinem přiklonil poté, co Zelenskyj ignoroval opakované americké žádosti, aby Ukrajinci neútočili na ruské rafinerie, protože tím poškozují i Spojené státy. Uvedl to tehdy americký server Axios s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.
Podle Trumpova pátečního oznámení na síti Truth Social má Rusko okamžitě dodat více než 300 tisíc tun nafty, tedy zhruba 2,2 milionu barelů. Další dodávky mají následovat v listopadu a v dalších měsících. Jejich objem má záviset na stavu ruských rafinerií. Washington také dočasně zmírnil sankce na ruská paliva.
Podle médií chce Trump dohodou snížit ceny pohonných hmot na americkém trhu, především před volbami do Kongresu, které se konají 3. listopadu. V pondělí se cena ropy Brent pohybovala kolem 104 dolarů za barel, zatímco před začátkem války s Íránem na konci února 2026 činila přibližně 71 dolarů. Hormuzským průlivem před konfliktem denně proplouvalo zhruba 20 milionů barelů ropy a ropných produktů. Provoz na této klíčové námořní trase je nyní výrazně omezený.
Některá média zároveň zpochybňují, zda slíbené dodávky mohou ceny výrazně ovlivnit. Podle některých komentátorů Trump tímto krokem zároveň fakticky nahrává ruským rafineriím, které už měsíce čelí pravidelným ukrajinským útokům. Ty podle ukrajinského ministerstva obrany vyřadily z provozu až 51 procent ruských zpracovatelských kapacit.
Rozzlobený Trump
Víkendové eskalaci předcházel ukrajinský dronový útok na ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti. V noci na sobotu tam následně vypukl rozsáhlý požár. Podle ukrajinských médií zařízení souvisí s rafinerií v Novošachtinsku a slouží k překládce ropných produktů určených na export.
Trump v sobotu dokonce vyzval Ukrajinu, aby si zvolila nového prezidenta. Zelenskyj podle něj mohl válku, kterou Rusko proti Ukrajině vede už pátým rokem, mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň dodal, že Zelenskyj si může dělat, co chce, nesmí však útočit na ruské rafinerie.