Dalekohledy Evropské jižní observatoře a dalších organizací, věnujících se sledování vesmíru, zachytily neobvyklý úkaz. Superhmotná černá díra roztrhala hvězdu, což vyvolalo dosud nejjasnější záblesk svého druhu. Světové agentury nabídly podrobnou animaci toho, co přesně se ve vzdálenosti asi 215 milionů světelných let stalo.

"Představa černé díry, která doslova vcucne blízkou hvězdu, vypadá jako ze science fiction, ale přesně to se odehrává během slapového roztrhání," citoval web ČT24 vedoucího autora studie vydané v časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Matta Nicholla.

Ke slapovému roztrhání, při kterém hvězda přitahovaná černou dírou prochází procesem takzvané "špagetifikace", dochází vzácně a obvykle se tento jev také obtížně zkoumá.