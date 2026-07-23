Učitelka je sedmnáct let na nemocenské, nucený odchod do důchodu dala k soudu

Učitelka ze západoněmeckého Severního Porýní-Vestfálska je už 17 let na nemocenské. Tamní úřady rozhodly, že bude muset odejít do penze. Žena nucený odchod na odpočinek odmítá a proti rozhodnutí se brání u soudu, informovala ve čtvrtek stanice ntv. Učitelka, která od roku 2009 neučila, navíc čelí vyšetřování kvůli podezření z podvodu.
Žena původně učila ve škole ve Weselu. Od roku 2009 si podle ntv opakovaně vyřizuje nemocenskou, aniž by úřady zasáhly a požadovaly její vyšetření úředním lékařem. Případ proto loni vyvolal dokonce politickou debatu v zemském sněmu Severního Porýní-Vestfálska.
Teprve po tlaku z řad veřejnosti úřady s ženou zahájily disciplinární řízení a ta se podrobila úřední lékařské prohlídce. Na května pak rozhodly, že učitelku pošlou nuceně do penze z důvodu trvalé pracovní neschopnosti. To by ovšem znamenalo, že by 62letá žena v budoucnu pobírala pouze snížený důchod a ne svůj plný plat jako doposud.
Učitelka se proto obrátila na soud. Do té doby bude nadále dostávat plný plat, uvedl magazín Der Spiegel.
Státní zastupitelství v Duisburgu mezitím zahájilo vyšetřování, zda se učitelka nedopustila podvodu. Vyšetřovatelé totiž mají podezření, že svá onemocnění předstírá a že po dobu nemocenské pracovala jako léčitelka. Pokud jí podvod prokážou, hrozí učitelce, že bude muset vrátit vysoké částky.
Disciplinární řízení bylo zahájeno i proti zaměstnankyni příslušné okresní samosprávy. V pozadí ovšem stojí otázka, proč nebylo po tolik let nařízeno žádné úřední lékařské vyšetření její způsobilosti k výkonu služby. Ministryně školství Severního Porýní-Vestfálska Dorothee Fellerová (CDU) již věc označila za „neomluvitelnou“.
Stanice ntv uvedla, že případ zaujal média v celém Německu a že o věc se začali zajímat i místní političtí představitelé. List Berliner Kurier ve čtvrtek napsal, že případ vyvolává nechápavé kroucení hlavou.
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