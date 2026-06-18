Učitelé jako ostřelovači Hamásu. OSN vyhodila desítky toxických zaměstnanců

Učitelé jako ostřelovači a velitelé teroristických rot. Úřad OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) propustil 70 svých zaměstnanců kvůli prokazatelným vazbám na Hamás. Interní vyšetřování americké agentury USAID odhalilo, že se pracovníci OSN přímo podíleli na masakrech z října 2023. Zatímco Izrael mluví o cynickém divadle, agentura se hájí operační nutností.
Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Středním východě (UNRWA) propustil 70 zaměstnanců z důvodu jejich napojení na teroristické hnutí Hamás. Interní vyšetřování potvrdilo, že řada z nich s teroristy aktivně spolupracovala, a někteří učitelé ze škol financovaných OSN se dokonce přímo účastnili brutálního útoku na Izrael ze 7. října 2023.
Tento krok znamená tvrdou ránu pro organizaci, která v Pásmu Gazy po desetiletí fungovala jako paralelní vláda a největší poskytovatel veřejných služeb. UNRWA zde zajišťovala chod 270 základních a středních škol pro 300 000 palestinských dětí, řídila 22 center primární zdravotní péče a pravidelně distribuovala potraviny pro více než 1,2 milionu lidí.
Učitelé, nebo ostřelovači?
Čistka v řadách OSN následovala po vyšetřování Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), která doporučila okamžitě propustit nebo suspendovat více než stovku pracovníků. Zpráva USAID dospěla k závěru, že personál OSN byl v úzkém kontaktu s teroristy a podílel se na jejich operacích.
Vyšetřování jmenuje konkrétní případy: zástupce ředitele školy v Gaze sloužil zároveň jako zástupce velitele roty v brigádách al-Qassam (ozbrojené křídlo Hamásu), jeden z učitelů pak pro teroristy pracoval jako aktivní ostřelovač.
Podle izraelské armády navíc Hamás dlouhodobě využíval zařízení OSN jako svá velitelská stanoviště. Izraelské tajné služby odhadují, že z celkového počtu 12 521 zaměstnanců UNRWA v Gaze je minimálně 1462 (tedy přes 11 procent) přímými členy Hamásu nebo jiné teroristické organizace.
Cynický zastírací manévr?
Vedení UNRWA se brání, že propuštění zaměstnanců není přiznáním viny, ale pouze preventivním opatřením ke zmírnění bezpečnostních rizik. Agentura striktně odmítá, že by se na zločinech proti izraelským civilistům podílela vědomě, dodává však, že určitá úroveň kontaktu s Hamásem je „operační nutností“ pro logistiku a distribuci humanitární pomoci. Zároveň si postěžovala, že Izrael dlouhodobě odmítá poskytnout pro obvinění konkrétní důkazy.
Proti tomu se ostře ohradil izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. „Prohlášení UNRWA k propuštění 70 zaměstnanců je cynickým zastíracím manévrem. Obviňuje oběť, tedy Izrael, a přitom se v něm ani jednou neobjevuje slovo Hamás,“ napsal na sociální síť X.
Agentura čelí masivnímu tlaku také z Washingtonu. Administrativa Donalda Trumpa již zvažovala uvalení tvrdých sankcí a americký ministr zahraničí Marco Rubio označil UNRWA bez obalu za „dceřinou společnost Hamásu“.
Autor vystudoval obor Bezpečnostní studia na FSV UK.
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