„Učí se od nich dokonce i NATO.“ Kremelský propagandista šokoval chválou Ukrajinců

Ještě nedávno předpovídal blížící se kolaps Ukrajiny. Teď ale proruský komentátor Jurij Podoljaka nečekaně otočil a otevřeně promluvil o problémech ruské armády. Ve svém nedělním pořadu dokonce vyzdvihl schopnosti ukrajinských sil, které podle něj získávají převahu.
„Výhoda se postupně přesouvá na stranu našich nepřátel. Působí tam velmi zkušení lidé. Jsou to vysoce kvalifikovaní specialisté. Vědí, jak věci fungují, a snaží se využít technickou převahu, kterou mají. Bohužel se jim to daří. Vím, že to může působit tak, že máme více sil a zdrojů, ale nepřítel podniká protiútoky – a je v nich úspěšný,“ cituje Podoljaku deník Kyiv Post.
Jednapadesátiletý Podoljaka pochází z Ukrajiny, odkud v roce 2014 přešel na ruskou stranu. Na svém telegramovém kanálu, kde vysílá populární pořad „Dnešní svět s Jurijem Podoljakem“, má téměř tři miliony odběratelů, což ho řadí mezi tři nejvlivnější ruské vojenské blogery.
Od roku 2022 ve svých vystoupeních pravidelně vyzdvihoval ruská vítězství a ještě před několika měsíci sebevědomě předpovídal blížící se kolaps Ukrajiny pod tlakem ruské vojenské síly.
Ve své nedělní reportáži ale nečekaně ve své rétorice obrátil a začal otevřeně kritizovat ruskou armádu, čímž se připojil k části proruských influencerů, kteří jsou ochotni riskovat až 15 let vězení za „Veřejné šíření vědomě nepravdivých informací o ozbrojených silách“.
„Přijdou velké ztráty“
„Bohužel si myslím, že v nadcházejících měsících nebudeme schopni tuto situaci změnit. Prostě nemůžeme. K naší velké smůle,“ podotkl k aktuální situaci na frontě. „Problém je, že se to děje právě v době, kdy bychom se podle všeho měli soustředit na hlavní ofenzivu roku 2026. Jak to ale reálně chceme udělat, upřímně řečeno, je těžké si představit. Je naprosto jasné, že přijdou velké ztráty,“ přiznal.
Bloger dále zmínil, že ukrajinské údery na velké vzdálenosti proti ruskému týlu jsou účinné a ruská obrana si s nimi nedokáže poradit. Upozornil také na to, že Ukrajina má náskok v oblasti dronů a elektronického boje, přičemž tento rozdíl se podle něj dále prohlubuje.
„Nepřítel velmi efektivně působí proti našemu týlu a útočí na naši logistiku. Bohužel nemáme způsob, jak tyto oblasti účinně chránit. Nemáme dostatek rušících prostředků a jejich kvalita není dostatečná,“ postěžoval si.
„Bohužel jsou silnější“
„Pokud vycházíme z představy, že konec války už máme v kapse, pak se obávám, že nás čekají v blízké budoucnosti velice vážné problémy. Náš nepřítel je velmi, velmi efektivní. Učí se extrémně rychle – mnohem rychleji než my. Rychle vytváří nové taktiky, a dokonce i strategii moderní války, kterou dnes začínají přebírat země NATO, protože přiznávají, že v této oblasti jsou ukrajinské ozbrojené síly lídrem. Nemůžu říct, že jsou slabší než my. Bohužel jsou silnější,“ podotýká.
Podoljaka přitom není prvním z výrazných proruských hlasů, který v poslední době nasadil kritičtější tón. Například bloger Ilja Remeslo se nedávno ostře vymezil proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, když v příspěvku na Telegramu uvedl pět důvodů, proč jej již nepodporuje. Jen o dva dny později Remesla hospitalizovali na psychiatrické klinice v Petrohradě, uvedl deník The Guardian.
Ruský novinář vystupující pod pseudonymem Maxim Kalašnikov pak ve svém pátečním vlogu (videoblog, pozn. red.) na YouTube obvinil Putina z nekompetentního vedení Ruska a naznačil, že ruské elity mohou začít jeho setrvání u moci vnímat jako překážku pro udržení vlastního postavení.
