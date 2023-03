Je to tady, ale s okupanty se vypořádáme. Nový film vystihuje první rok ruské invaze

Festival dokumentárních filmů Jeden svět začal ve středu večer v pražské Lucerně filmem s očekávatelným tématem. Ruská invaze na Ukrajinu. Premiéry snímku Překonat temnotu a diskuse po promítání se zúčastnil český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Kolektiv ukrajinských filmařů, který si říká Kinodopomoha ("dopomoha" znamená v ukrajinštině pomoc), natočil osmdesátiminutový film. Dává dohromady příběhy a výpovědi lidí ve městech, která před rokem čelila ruské agresi. Kyjev, satelitní městečko Dmitrijevka u metropole, Černihiv, Záporoží, Mykolajiv nebo Charkov.

Rozmlácené byty a domy se mísí s odhodlaností Ukrajinců okupantům čelit. V Záporoží se uprchlík z Mariupolu, který do války pracoval v ocelárně Azovstal, zapojí do týmu dobrovolníků, který pro armádu opravuje v malé garáži auta.

Vojáci na frontě u Mykolajivu poslouchají, jak se blíží ruská palba. "Je to tady," říká jeden z nich a celá jednotka zaujme bojové pozice. Voják předtím volá domů, aby slyšel manželku, kdyby to bylo naposledy. "Co když válka potrvá čtyři roky? To budeš každý den volat domů," glosuje to se smíchem jeho kolega.

Název filmu Překonat temnotu vystihuje první rok války. Ukrajinci se oklepali z prvního šoku, vyhnuli se takzvané smrti leknutím a rozhodli se bojovat. V Kyjevě dobrovolníci budují stany a v nich kuchyně, kde vaří pro vojáky, poslouchají hudbu a navzájem se posilují na duchu.

Ve vesnici Dmitrijevka štáb mluvil se ženou, která tam zažila ruskou okupaci. Obec je místem, kde bydlí bohatší lidé pracující v Kyjevě, kde je vysoký životní standard. "Když viděli, kam přišli, byli v šoku. Tvrdili jim, že tu umíráme hlady, a pak viděli životní úroveň, s jakou se v životě nesetkali. Z nenávisti všechno rozbíjeli a ničili," vypovídá.

Ničení se line celým filmem. Vidět jsou paneláky na charkovském předměstí Saltivka, děsivě znetvořené intenzivním ruským bombardováním. Vypálené domy bez střech a oken v Mykolajivu, několik měsíců bombardovaném z okupované Chersonské oblasti.

Lidé z oněch domů a bytů spojuje jedno. Nenávidí ruského vládce Vladimira Putina a zároveň nechápou proč. Co Rusům udělali, že je tak nenávidí a toto jim dělají.

Rozsah invaze je otřesný i pouhou řečí čísel. Během prvního roku války z Ukrajiny uteklo osm milionů lidí. Dalších 6,6 milionu lidí, kteří museli opustit svůj domov, zůstalo na Ukrajině. Ze svých bytů a domů odešlo 14 milionů Ukrajinců, více než třetina obyvatel země.

Ekonomika, která v roce 2021 rostla o 3,4 procenta, loni klesla o pětatřicet procent. Škody na infrastruktuře, způsobené ruskou agresí, odhaduje Světová banka na 138 miliard dolarů.

Podle OSN zemřelo za rok války přes sedm tisíc civilistů a přes 11 tisíc jich utrpělo zranění, skutečná čísla ale budou o něco vyšší.

Ničení a vraždění přitom pokračovalo i ve středu, v den premiéry filmu na festivalu Jeden svět. Při ruském útoku íránskými drony na Kyjevskou oblast zemřeli tři lidé.

Závěrečná věta ženy z okupované a pak osvobozené Dmitrijevky naznačuje, že Ukrajinci se ani v dalších měsících a letech nezlomí. "Jediné, co chceme od světa, jsou zbraně. Zbytek zařídíme sami, vypořádáme se s okupanty. Máme cíl, máme dost sil. Povedeme ten boj až do konce."

