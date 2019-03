před 1 hodinou

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies není trestně zodpovědný za nehodu svého samořízeného automobilu, při které loni v březnu přišla o život chodkyně. Uvedla to americká prokuratura. Prokuratura tvrdí, že neexistují žádné důvody pro trestní zodpovědnost Uberu. Policie by nicméně podle prokuratury měla pokračovat ve vyšetřování toho, jak postupovala záložní řidička automobilu, napsala agentura Reuters. Loni v červnu policie uvedla, že záložní řidička sledovala v době nehody televizní pořad na svém mobilním telefonu. Podle policie by nehodě bylo možné zabránit, kdyby řidička dávala větší pozor.