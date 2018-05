AKTUALIZOVÁNO před 49 minutami

Nedaleko syrského pobřežního města Latákíja se do Středozemního moře zřítilo ruské vojenské letadlo, oba piloti zahynuli, informovala agentura RIA Novosti s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Stíhačka Su-30SM podle ministerstva nebyla sestřelena, příčinou nehody mohla být srážka s ptákem. Letadlo vzlétlo ve čtvrtek ráno z ruské základny Hmímím, která leží v západosyrské provincii Latákíja. Piloti "bojovali až do poslední chvíle a snažili se získat kontrolu nad strojem," uvedlo ruské ministerstvo. Podle předběžného vyšetřování pták narazil do motoru letadla. Stíhačka podle ministerstva nezačala hořet.

autor: ČTK | před 2 hodinami