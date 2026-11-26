U španělského ostrova Ibiza se ve čtvrtek časně ráno potopil tanker, který převážel 7000 tun nafty. Jeden ze 17 členů posádky při nehodě zemřel a dalších šest utrpělo lehká zranění, informují agentury AFP a DPA. Podle nich není jasné, zda část nákladu unikla do moře. Podle španělských médií záchranné jednotky zatím nezjistily známky znečištění.
Tanker Med Emre, který plul pod maltskou vlajkou, klesl ke dnu přibližně 25 námořních mil (asi 46 km) severovýchodně od Ibizy, která je součástí Baleárských ostrovů. Vyplul z přístavu Algeciras na jihu Španělska a mířil do Barcelony.
Námořní záchranné koordinační centrum ve Valencii přijalo tísňové volání od tohoto tankeru ve středu večer ve 22:30. Pár minut nato posádka plavidla hlásila, že do lodi proniká voda a že se plavidlo naklonilo přibližně o 90 stupňů. Kolem jedné hodiny ráno se tanker potopil.
Deník El País ve čtvrtek také připomněl nejhorší ekologickou katastrofu v historii Španělska, kterou způsobila havárie tankeru Prestige v listopadu 2002 u severozápadního pobřeží země. Tanker přepravoval na 77 tisíc tun těžkého topného oleje, z toho asi 64 tisíc tun vyteklo do moře a zasáhlo přes 2000 kilometrů pobřeží, zejména španělského, ale i portugalského a francouzského. Znečištěny byly pláže a kvůli ropné skvrně uhynuly i desítky tisíc ryb a ptáků.
Mohlo by vás také zajímat: Prezident Donald Trump pokračoval v dlouholeté vánoční tradici Bílého domu a před Dnem díkůvzdání omilostnil dva krocany.
nob mka
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Zeman byl v nemocnici kvůli loňské operaci. Kdy to bylo s českými prezidenty vážné?
Důvodem hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana byla primárně kontrola po loňské operaci nezhoubného polypu na tlustém střevě. Dvaaosmdesátiletý politik měl z motolské nemocnice odejít podle plánu nejpozději v pátek ráno, ale vše dopadlo dobře a tak byl propuštěn již ve čtvrtek, uvedl deník Blesk. Zatímco nyní šlo o kontrolu, v minulosti Zeman skončil i na klinice intenzivní medicíny.
ŽIVĚ Rusko nemá rozšiřovat válku na Ukrajině, shodli se Trump a Rutte
Rusko by nemělo podnikat žádné kroky, kterými úmyslně či neúmyslně rozšíří válku na Ukrajině, uvedli ve společném prohlášení americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte po středečním večerním jednání v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. Mírová dohoda by měla být dojednána co nejdříve, shodli se rovněž.
Vjela na přejezd a přišla o řidičák. Policie zpřísnila postihy za běžný přestupek
Poláci letos několikrát zpřísnili silniční předpisy a postihy za jejich porušení. Teprve před pár dny třeba výrazně zpřísnili postihy pro řidiče na železničních přejezdech. Policie teď za některé prohřešky může dokonce na místě odebrat řidičák až na tři měsíce. A první dny platnosti těchto předpisů ukazují, že benevolentní zřejmě policisté moc nebudou.
Nespokojenost v ODS bublá. Místo převratu ale strana volí jinou strategii
Martin Kupka může být zatím klidný, předčasný kongres jeho strany se konat nebude. Příčina je prostá: nikdo nemá plán „B“. Podle politologů to ale není nic překvapivého. „Co se týče vnitřních proměn, ODS je známá tím, že vždycky dlouho čeká,“ říká politolog Aleš Michal.
V Rusku vznikl nový seriál o Stalinovi. Představuje ho jako vůdce, který rozhodoval v zájmu státu
Nový šestidílný seriál Stalin zachycující sovětského diktátora v poválečných letech přichází v těchto dnech na streamovací platformu Kion a následně na obrazovky ruské televize. Soudě podle traileru jde o typický vlastenecký velkofilm, ve kterém se rozhodný vůdce staví na odpor Západu, napsal server Meduza.