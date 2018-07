S vedrem roste chuť na pivo: Německé pivovary mají nedostatek lahví. Vraťte nám je, prosí zákazníky

+++ Wir brauchen Eure Hilfe! +++ Tolles Wetter + tolles Bier = viel Durst. Der Haken: Obwohl wir regelmäßig neues Leergut nachkaufen, werden in unserer Abfüllung gerade die Flaschen knapp. Deshalb: Bevor Ihr in den Sommerurlaub düst, bringt bitte noch schnell Euer MORITZ FIEGE Leergut zum Getränkehändler. Nach dem Motto: erst Pfand, dann (P)ferien! 🍺🏖️🌞🌡️ Während Ihr in der Sonne liegt, machen wir die Flaschen wieder voll. Großes MORITZ FIEGE Ehrenwort! 🤞