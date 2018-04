Češka zadržená v Pákistánu si vyslechla obvinění. U soudu byl s ní ještě jeden muž

před 1 hodinou

Češka, kterou v lednu zadrželi s devíti kilogramy heroinu v kufru, byla obviněna z pašování drog. Spolu s ní byl obviněn ještě jeden muž.

Islámábád/Praha - Češka zadržená v lednu v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu si v úterý u soudu v Láhauru vyslechla obvinění z pašování drog. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Oba vinu popřeli.

"Obvinění zní pašování drog. Konkrétní výše trestu však dnes před soudem nezazněla," uvedla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Obviněn byl spolu s Češkou ještě jeden muž, který byl také k soudu předveden. Zda se jedná o Pákistánce, nebo muže jiné státní příslušnosti, mluvčí ministerstva nevěděla. Pákistánská média zhruba týden po zadržení české občanky psala, že místní úřady při razii v Láhauru na základě informací od Češky zatkly jejího komplice, který je obchodníkem s nemovitostmi.

Další soudní stání se uskuteční 4. května. "Na tomto stání by měl již státní žalobce začít předkládat důkazy," doplnila Valentová.

V soudní síni byl přítomen asistent českého honorárního konzula v Pákistánu, aby dohlédl na dodržování mezinárodních procedur. Kromě toho mohl krátce promluvit s obviněnou. "Předal jí dopisy od její rodiny," dodala Valentová. Ministerstvo podle ní již dříve žádalo o možnost navštívit ženu přímo ve vězení, což ale zatím ani přes urgence nebylo povoleno.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v ženině kufru.

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené pákistánskými úřady v lednu.