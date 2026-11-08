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Zahraničí

U pobřeží Senegalu zahynulo při ztroskotání člunu 21 migrantů

ČTK,ČTK
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Nejméně 21 lidí zahynulo při ztroskotání člunu s migranty u severozápadního pobřeží Senegalu. Informovalo o tom v neděli podle agentury Reuters tamní ministerstvo vnitra, aniž by však upřesnilo den nehody. Pátrací akce nadále pokračují.

Uprchlíci - migrace - ilustrace
Ilustrační foto.Foto: Reuters
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Plavidlo ztroskotalo u pobřeží obce Loumpoul mezi hlavním městem Dakarem a Saint-Louis.

V sobotu tamní policie v Dakaru podle Reuters zadržela 142 migrantů, mezi nimiž bylo několik žen a dětí, kteří se pokoušeli lodí dostat do Španělska.

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Tisíce lidí ze západní Afriky, převážně mladých, se již řadu let snaží dostat do Evropy po takzvané atlantické migrační trase. Míří především na španělské Kanárské ostrovy, často na palubách přeplněných a zchátralých plavidel.

Tato trasa je jednou z nejnebezpečnějších migračních cest na světě. Lodě migrantů, které se ztratí nebo se dostanou do problémů, často zmizí v Atlantiku. Některé z nich oceán unáší celé měsíce, dokud nejsou s lidskými pozůstatky nalezeny v Karibiku nebo Latinské Americe.

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