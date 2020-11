U Paříže policie vyklízí další tábořiště migrantů, přesune je do center a tělocvičen

Policie začala ráno vyklízet tábořiště na předměstí Paříže, ve kterém se od srpna postupně usídlilo až 2400 migrantů. Tábořiště na předměstí Saint-Denis vzniklo bezprostředně u stadionu Stade de France.

K tábořišti v úterý podle agentury AFP zamířili policisté a začali s evakuací jeho obyvatel, kteří by měli přesunout do azylových center a tělocvičen v Paříži a v jejím okolí.

Podle agentury AFP dosud tábořiště obývali především mladí muži z Afghánistánu, ale také ze Súdánu, Etiopie či Somálska.

"Tyto tábory jsou nepřijatelné," řekl dnes pařížský policejní prefekt Dider Lallement. Cílem akce podle něj je, aby byli lidé s povolením k pobytu umístěni do vyhovujících prostor a ti bez povolení deportováni. Před ubytováním budou podle AFP všichni migranty otestováni na koronavirus.

Evakuaci tábora v Saint-Denis, ve kterém žijí lidé "v žalostných hygienických podmínkách", přivítal ve vyjádření na twitteru ministr vnitra Gérald Darmanin.

"Je to opravdu to nejhorší tábořiště, které jsme za posledních několik let viděli," řekla dnes Alix Geoffroyová, zástupkyně katolické charity, která migrantům pomáhá. Pokud se francouzský azylový systém nezmění, vznikne podle ní ale brzy další tábořiště na jiném místě.

Francouzská policie pravidelně evakuuje tábory migrantů, které vznikají především v metropoli a v jejím okolí a v severofrancouzském městě Calais. V okolí hlavního města policie velký tábor migrantů zlikvidovala naposledy v červenci v Aubervilliers, na severu Francie na konci září.