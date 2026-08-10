U Ománu je velká ropná skvrna, příčinou je únik z tankeru ruské stínové flotily

U pobřeží Ománu je ropná skvrna o rozloze přibližně 390 kilometrů čtverečních. V pondělí to podle agentury Reuters sdělily ománské úřady. Ropa uniká z poškozeného tankeru, který převážel ruskou ropu. Loď úřady považují za součást takzvané ruské stínové flotily, kvůli čemuž je na sankčním seznamu Evropské unie a Británie.
Plavidlo už více než měsíc setrvává na mělčině poblíž ostrova al-Kiblíja, který je součástí Halláníjských ostrovů. Posádka tankeru Caroline Bezengi nahlásila potíže již 8. června, když se plavidlo nacházelo poblíž jemenského přístavu Mukallá, uvedly dva zdroje z komunity zabývající se námořní bezpečností, podle kterých na palubě došlo k výbuchu.
Společnost Vanguard zabývající se námořní bezpečností minulý týden uvedla, že tanker poškodily tři výbuchy neznámého původu, načež do plavidla vnikla voda, což vyřadilo z provozu motor a kormidlo.
Skvrna se rozprostírá v oblasti mezi ománskými Halláníjskými ostrovy v Arabském moři a pobřežím provincie Zufár. V některých místech je skvrna vzdálena pouhých sedm kilometrů od břehů pevninské části Ománu. Úřady vycházejí mimo jiné z nejnovějších satelitních snímků.
Přestože nevládní organizace Greenpeace a PAX o skvrně informovaly již koncem minulého týdne, ománské úřady se k rozsahu ekologické katastrofy podle Reuters vyjádřily v pondělí poprvé.
Podle analýzy agentury založené na satelitních snímcích a informacích odborníků na námořní dopravu únik ropy z 274 metrů dlouhého tankeru pokračoval i na konci července.
Plavidlo naposledy vyslalo identifikační signál 11. června, když bylo stále u jemenských břehů. Agentura AFP dříve uvedla, že tanker 11. května naložil milion barelů ropy v ruském terminálu Šescharis v černomořském přístavu Novorossijsk v Krasnodarském kraji.
Řada odborníků pravidelně varuje před rizikem úniku ropy z některého z plavidel ruské stínové flotily, kterou tvoří často zastaralé ropné tankery. Rusko je využívá k obcházení západních sankcí uvalených v souvislosti s agresí proti Ukrajině a k vývozu ropy.
Omán v roce 2025 vyhlásil kolem Halláníjských ostrovů přírodní rezervaci. Toto souostroví je klenotem mořské biodiverzity s křišťálovým mořem a nedotčenými korálovými útesy. Slouží jako hnízdiště mořských želv i ptáků či jako útočiště ohrožených mořských savců včetně izolované populace keporkaků z Arabského moře, sdělila agentuře AFP Nina Noelleová z organizace Greenpeace.
Mohlo by vás zajímat: Noční ruské raketové a dronové útoky na Kyjev si vyžádaly nejméně 17 mrtvých a 44 zraněných
Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, záběry ukazují bortící se katedrálu
Západ Kolumbie v pondělí postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, které bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, informovala agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, jehož guvernérka na sociálních sítích píše o zraněných a vážných škodách. Počty zraněných zatím nejsou známy. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.
Podnikatel podezřelý z objednání bombového útoku na italského novináře je ve vězení
Italské úřady v pondělí oznámily další zatčení v případu bombového útoku na vozidla italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho z loňského října. Z objednání útoku je podezřelý podnikatel Valter Lavitola, považovaný za blízkého spolupracovníka zesnulého italského expremiéra Silvia Berlusconiho, napsala agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajinský útok v Nižněkamsku zabil podle úřadů 13 lidí, mířil na rafinérii
Třináct lidí zemřelo a skoro pět desítek dalších utrpělo zranění při rozsáhlém náletu ukrajinských dronů na Nižněkamsk v Tatarstánu, uvedly úřady v této republice ve středním Rusku. Cílem útoku byl jeden z největších rafinérských komplexů v Rusku, oznámil ukrajinský generální štáb.
Třicet let po vraždě hiphopové legendy stane obviněný před soudem. Ze čtyř podezřelých je naživu už jen on
Téměř třicet let po zastřelení amerického rappera Tupaca Shakura v pondělí výběrem poroty začal soud s Duanem "Keffem D" Davisem obviněným ze zosnování vraždy hiphopové legendy. Informuje o tom agentura AP, podle níž může výběr poroty trvat většinu týdne.
Fukal: Chlácholení Sparty neberu, soupeři nemáš dát takovou šanci. Slavii čeká dilema
Po dvou gólových jízdách doma se Slováckem 5:1 a v Ostravě 4:0 porazila Slavia na vlastní půdě Pardubice jen 2:1 a bála se o výhru do poslední minuty. Náznak určitého poklesu v tom ovšem nevidím.