U nádraží Zoo v centru Berlína zastřelili muže. Pachatel je na útěku

U rušného nádraží v centru Berlína zastřelil neznámý pachatel 30letého muže. Na síti X o tom v pondělí informovala policie německého hlavního města. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatel je na útěku. Motiv činu není znám.
Incident se odehrál krátce před nedělní půlnocí na náměstí Hardenbergplatz přímo před nádražím Zoologischer Garten, které je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Podle policie se skupina osob dostala do sporu. Následovala střelba, po níž zůstal jeden muž vážně zraněný. Navzdory snaze záchranářů na místě zemřel.
Policie později uvedla, že pátrá po jedné osobě, která je podezřelá, že střílela, a která z místa činu ujela autem. Motiv střelce je zatím nejasný.
Agentura DPA uvedla, že násilné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době ve čtyřmilionové německé metropoli značně přibylo. V neděli ráno například neznámí pachatelé stříleli na výlohu jedné z restaurací ve čtvrti Neukölln. O předcházejícím víkendu kdosi postřelil 38letého muže ve čtvrti Schöneberg.
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