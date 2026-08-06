U Mallorky mělo moře přes 33 stupňů, byl to rekord, uvádí meteorologové

Povrchová teplota moře u Mallorky ve středu odpoledne mírně přesáhla 33 stupňů a tím zaznamenala nový španělský rekord. Uvedla to ve čtvrtek meteorologická služba Aemet, která poznamenala, že moře v okolí Baleárských ostrovů a v západním Středomoří je letos nadprůměrně teplé, což ovlivňuje například také noční teploty na pobřeží.
Předběžné údaje z plovoucí meteorologické stanice Dragonera u Mallorky ukázaly, že ve středu odpoledne teplota mořské hladiny dosáhla 33,02 stupně. To je podle služby Aemet rekordní hodnota pro tuto část Středozemního moře.
Měření teploty ze satelitů služby Copenicus Marine ukazují, že teplota moře u Baleárských ostrovů je o dva stupně vyšší než obvykle. V západním Středomoří pak je teplota mořské hladiny o čtyři stupně nad průměrem pro toto období, uvedli španělští meteorologové. "To vyvolává výrazně teplejší noci na pobřeží a silnější pocit dusna kvůli vyšší vlhkosti," uvedla služba Aemet.
Baleárské ostrovy, které jsou populární turistickou destinací například pro turisty z německy mluvících zemí, zažívají od začátku léta silné vlny vedra podobně jako pevninské Španělsko s teplotami vzduchu výrazně nad 30 stupňů.
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