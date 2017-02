U Libye zachránila pobřežní stráž přes 1300 migrantů, "Je to noční můra," tvrdí lékaři bez hranic

před 21 hodinami

Italská pobřežní stráž spolu s posádkami humanitárních plavidel zachránila v pátek u libyjského pobřeží přes 1300 migrantů. Počet běženců naloděných záchranáři z vratkých člunů na cestě z Libye do Itálie tak od středy vzrostl na 3050. Přes 1300 lidí bylo zachráněno ze 13 provizorních plavidel loděmi humanitárních organizací a italskou pobřežní stráží. "Je to už naše noční můra. V tuto chvíli už máme totiž přeplněné kapacity," uvedl na twitteru Ed Taylor z organizace Lékaři bez hranic, na jejichž lodi Aquarius připravené pro asi 400 lidí mají dnes večer již 785 migrantů. Jen v lednu připlulo z Afriky do Itálie podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přes 5 tisíc migrantů.