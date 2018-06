U Libye se zřejmě převrhla loď s migranty, 100 se jich utopilo

před 2 hodinami

U západního pobřeží Libye zřejmě zahynula asi stovka migrantů poté, co se s nimi potopila loď. Čtrnáct běženců zachránila libyjská pobřežní stráž. Informovala o tom agentura Reuters. Neštěstí se stalo východně od libyjského hlavního města Tripolis, uvedl představitel libyjské pobřežní stráže s tím, že 14 lidí přežilo. Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy. Více než 600 000 se jich dostalo do Itálie v uplynulých čtyřech letech, kdy pašeráci lidí využili bezpečnostního vakua v této severoafrické zemi. Od loňského léta ale počet vypravených člunů s migranty výrazně klesl, a to i díky zvýšené aktivitě libyjské stráže podporované Evropskou unií.