AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Zhruba 50 mladistvých migrantů z Etiopie a Somálska bylo ve středu úmyslně utopeno u břehů Jemenu. Asi 120 lidí převážených na člunu zatlačil do vody pašerák, když u pobřeží zahlédl lidi, kteří vypadali jako úředníci. S odvoláním na přeživší to uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). "Přeživší našim kolegům na pláži řekli, že je převaděč zatlačil do moře, když u pobřeží viděl nějaké osoby podobné úředníkům," řekl podle agentury Reuters zástupce IOM Laurent de Boeck. Pracovníci IOM nalezli ostatky 29 afrických migrantů pohřbených na pláži v provincii Šabva u Adenského zálivu. Do provizorních hrobů je uložili přeživší. Dalších 22 osob je nezvěstných.

