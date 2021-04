U Itálie se objevil plejtvákovec šedý, odborníky to ohromilo

V Itálii už týden vzbuzuje obrovské pozdvižení plejtvákovec šedý, který se objevil u tamního pobřeží. Kytovec, jehož domovem je Tichý oceán, se podle odborníků vrátil do Atlantiku poprvé po 300 letech. Ochránci přírody jej postupně pozorovali v Neapolském zálivu, u ostrova Ponza a naposledy poblíž Fiumicina nedalo Říma, napsala ve čtvrtek agentura DPA.

Plejtvákovci šedí dříve v Atlantiku žili, ale byli vyhubeni lovci a poslední tři staletí se podle vědců vyskytovali výhradně u pacifického pobřeží Severní Ameriky a u břehů severovýchodní Asie. Nyní se odborníci dohadují, jak se mladý jedinec do Středozemního moře, které je součástí Atlantiku, dostal a zda lze vzácný úkaz považovat za důkaz, že se tato velryba natrvalo vrací do Atlantického oceánu.

Možné vysvětlení toho, že se plejtvákovec objevil u Itálie, je dvojí. Podle některých vědců není vyloučeno, že díky tání ledu v Arktidě mohla velryba do Atlantiku doplavat. Jiní mají za to, že vzhledem k jejímu věku se nejspíš v Atlantickém oceánu už narodila.

"Ještě si nemůžeme být jistí, ale ta velryba je dlouhá asi sedm nebo osm metrů, což znamená, že jí je zhruba půl roku, a je tedy nepravděpodobné, že by připlula z Tichého oceánu," citoval list The Times Maddalenu Jahodaovou z monitorovacího centra pro kytovce Tethys. "V Pacifiku se rodí v zimě a na jaře migrují k Aljašce kvůli hledání potravy přes léto. Velryba, která by se tam narodila letos v zimě, by neměla dost času na to doplavat do Atlantiku, což naznačuje, že se plejtvákovci do Atlantického oceánu vrátili," dodala.

Plejtvákovci se živí planktonem a krilem u mělkého dna oceánu a tento způsob získávání potravy je musí naučit matky. "Tato velryba je sama v moři, které nezná, takže se získáním potravy může mít problémy," řekla Jahodaová.