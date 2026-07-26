U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47letá česká turistka

U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě celou neděli pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh, a její sestře se jí nepodařilo dovolat.
Do pátrací akce se zapojil také policejní vrtulník. Jeho posádka ženu našla ve skalní strži pod stezkou. Lékař, který dorazil na místo, konstatoval smrt. Podle policie žena nezemřela cizím zaviněním.
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