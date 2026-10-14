U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila singapurská loď

Poblíž Hormuzského průlivu se ve středu po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou, další loď byla poškozena, informovala agentura Reuters s odvoláním na úřady. Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy Írán útočí od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájily údery proti Teheránu.
Loď GFS Pride s kapacitou necelých 3000 standardních kontejnerů šestimetrové délky provozuje společnost GFS Ship Management FZE sídlící ve Spojených arabských emirátech. Plavidlo bylo zasaženo v úterý a ve středu se potopilo. Majitel lodi se k incidentu zatím nevyjádřil, uvedla agentura Reuters.
Všech 21 členů posádky bylo úspěšně evakuováno bez zranění, citovala agentura singapurský úřad pro moře a přístavy MPA. Další loď GFS Giselle utrpěla zásah ve středu, podařilo se ji však dopravit do bezpečného kotviště, doplnil úřad. Členové posádky jsou rovněž bez zranění.
Podle údajů Mezinárodní námořní organizace bylo od začátku bojů potvrzeno poškození 106 lodí, až do dnešního dne se jako jediná v březnu potopila kontejnerová loď Safeen Prestige plující pod vlajkou Malty.
Podle Reuters se v současnosti potápí i nákladní loď Cape Dao zasažená před třemi týdny u ománských břehů. Plavidlo pod vlajkou Antiguy a Barbudy se nepodařilo zachránit, uvedla podle agentury britská organizace Vanguard analyzující námořní rizika.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán koncem února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy na světových trzích.
Írán se nyní snaží pokračovat v tlaku na Spojené státy dalšími útoky, které mají udržovat vysoké ceny ropy a komplikovat pozici prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými kongresovými volbami, napsal Reuters s odvoláním na dva nejmenované íránské činitele.
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