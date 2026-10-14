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Zahraničí

U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila singapurská loď

ČTK
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Poblíž Hormuzského průlivu se ve středu po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou, další loď byla poškozena, informovala agentura Reuters s odvoláním na úřady. Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy Írán útočí od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájily údery proti Teheránu.

Pohled na lodě v Hormuzském průlivu. Snímek ze začátku října.
Pohled na lodě v Hormuzském průlivu. Snímek ze začátku října.Foto: REUTERS – Stringer
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Loď GFS Pride s kapacitou necelých 3000 standardních kontejnerů šestimetrové délky provozuje společnost GFS Ship Management FZE sídlící ve Spojených arabských emirátech. Plavidlo bylo zasaženo v úterý a ve středu se potopilo. Majitel lodi se k incidentu zatím nevyjádřil, uvedla agentura Reuters.

Všech 21 členů posádky bylo úspěšně evakuováno bez zranění, citovala agentura singapurský úřad pro moře a přístavy MPA. Další loď GFS Giselle utrpěla zásah ve středu, podařilo se ji však dopravit do bezpečného kotviště, doplnil úřad. Členové posádky jsou rovněž bez zranění.

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Podle údajů Mezinárodní námořní organizace bylo od začátku bojů potvrzeno poškození 106 lodí, až do dnešního dne se jako jediná v březnu potopila kontejnerová loď Safeen Prestige plující pod vlajkou Malty.

Podle Reuters se v současnosti potápí i nákladní loď Cape Dao zasažená před třemi týdny u ománských břehů. Plavidlo pod vlajkou Antiguy a Barbudy se nepodařilo zachránit, uvedla podle agentury britská organizace Vanguard analyzující námořní rizika.

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Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán koncem února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy na světových trzích.

Írán se nyní snaží pokračovat v tlaku na Spojené státy dalšími útoky, které mají udržovat vysoké ceny ropy a komplikovat pozici prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými kongresovými volbami, napsal Reuters s odvoláním na dva nejmenované íránské činitele.

Připomeňte si: Íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker plující pod vlajkou Toga

Íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker plující pod vlajkou Toga. | Video: IRGC
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