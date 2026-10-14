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Zahraničí

U Charkova postříleli ukrajinské vojáky. Pachatelem mohl být Rus na útěku

ČTK
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Dosud neznámý pachatel postřílel u Charkova na východě Ukrajiny pět ukrajinských vojáků. Útočníkem mohl být jeden ze dvou ruských vojáků, kteří uprchli z ukrajinského zajetí, uvedla ve středu ukrajinská redakce britské stanice BBC s odvoláním na nejmenovaný zdroj z armádního velitelství. Po uprchlících policie pátrá. Prokuratura případ vyšetřuje jako vraždu.

Na Charkov pravidelně dopadají ruské útoky. Nyní bylo u druhého největšího města na Ukrajině zastřeleno pět vojáků. Ilustrační snímek.
Na Charkov pravidelně dopadají ruské útoky. Nyní bylo u druhého největšího města na Ukrajině zastřeleno pět vojáků. Ilustrační snímek.Foto: REUTERS – Sofiia Gatilova
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Útočník v úterý odpoledne začal střílet na vojáky, kteří se nacházeli v obytné budově. Všech pět zraněním podlehlo, informovaly úřady.

Vyšetřovatelé prověřují několik verzí incidentu. Zejména zjišťují, zda útočník mohl být napojen na diverzní a průzkumnou skupinu ruských ozbrojených sil, uvedla prokuratura.

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Tragédie se stala v obci u Charkova, kde se k domu, kde pobývali vojáci ukrajinské 72. brigády přiblížil neznámý muž v civilním oblečení, ozbrojený automatickou zbraní.

Ozbrojenec nejprve zabil jednoho vojáka a následně vstoupil do domu, kde pokračoval ve střelbě a zabil další čtyři vojáky. Poté z místa činu uprchl, vylíčil server Glavkom s odvoláním na nejmenované zdroje z policie.

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