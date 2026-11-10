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„Typické vydírání.“ Babiš a Fico kritizovali Merze kvůli tlaku na financování Ukrajiny

ČTK
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Premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce.

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Společné jednání členů české a slovenské vlády, 10. listopadu 2026, Bratislava, Slovensko. Na snímku předsedové české a slovenské vlády Andrej Babiš (druhý zprava) a Robert Fico (vpravo) před začátkem.Foto: CTK – Šálek Václav
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Babiš a Fico to řekli v úvodních projevech na společném jednání české a slovenské vlády v Bratislavě. Berlín podle deníku Financial Times (FT) bez uvedené dohody hrozí zablokováním jednání o budoucím rozpočtu sedmadvacítky. Kvůli Ukrajině Babiš zaslal dopis také předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi.

Podle Babiše kancléř asi zapomněl, že v návrhu unijního rozpočtu jsou také peníze pro Ukrajinu. Český ministerský předseda rovněž řekl, že státníci EU by už měli nominovat své zástupce, kteří budou za EU jednat o míru na Ukrajině. Ta se pátým rokem brání ruské vojenské invazi. „Není možné, aby za nás vyjednávali Američané,“ uvedl Babiš. Obecně pak vyhrožování označil za nepřijatelné.

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„To, co dělá spolkový kancelář, je typické vydírání. A já to odmítám,“ řekl Fico na adresu Merze. Dodal, že Slovensko má stejné právo veta jako má Merz.

Babiš v úterý na sociálních sítích zveřejnil dopis, který zaslal předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi před neformálním summitem EU v Dublinu. V něm český premiér odmítá spojování dalšího financování pro Ukrajinu s jednáním o víceletém rozpočtu EU. „Unie si musí ponechat schopnost určit a financovat své dlouhodobé politiky a priority nezávisle na tom, jak se situace vyvine,“ uvedl Babiš. Podle něj jsou finanční potřeby Ukrajiny „obrovské“ a EU musí zaručit, že její pomoc bude efektivní a „pevně zakotvená ve věrohodné strategii na ukončení války“.

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Český premiér také podpořil požadavek šéfky italské vlády Giorgii Meloniové, aby EU do konce prosince určila, kdo bude za ní jednat o situaci na Ukrajině. Babiš uvedl, že podporuje požadavek, aby Evropská rada určila "jasný a silný politický mandát, který by zaručil smysluplné zastoupení EU při jednáních". Babiš požaduje "spravedlivý a trvající mír, který respektuje ukrajinskou suverenitu a chrání evropskou bezpečnost".

Česko, Slovensko a Maďarsko si vyjednaly výjimku už z garancí na půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč), kterou Ukrajině schválila EU. Kyjev ale již uvedl, že to nebude stačit, a schodek na příští rok odhadl zhruba na 70 miliard eur (1,7 bilionu Kč). EU se zavázala pokrýt část tohoto schodku, konkrétně 45 miliard eur, zatím však není jasné, jakým způsobem prostředky zajistí. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko daly najevo, že nebudou poskytovat další finanční pomoc Kyjevu.

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Babiš také řekl, že kolegům ze Slovenska, Maďarska a Polska poslal návrh dopisu, kterým chce dosáhnout posouzení dopadů systému emisních povolenek. Podle něj je potřeba nově zvážit jeho vliv na inflaci či konkurenceschopnost.

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