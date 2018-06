před 1 hodinou

Ukrajinská opoziční politička, expremiérka Julija Tymošenková ve středu ohlásila svou kandidaturu na prezidentku. Volby se uskuteční příští rok v březnu. "Budu kandidovat na prezidentku Ukrajiny," uvedla politička na videu, které umístila na své oficiální facebookové stránky. Nedávné průzkumy naznačovaly, že Tymošenková by v případě kandidatury měla šanci na vítězství. Nyní by získala kolem 13 procent hlasů, zatímco stávající prezident Petro Porošenko by se umístil až na čtvrté příčce. Rok 2019 bude pro Ukrajinu velkým volebním rokem, protože kromě prezidentských se mají konat i volby parlamentní.