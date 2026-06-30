Tým českých záchranářů je kompletní. Do Venezuely dorazilo zbývajících 19 hasičů.

Český těžký USAR tým ve Venezuele je kompletní, v úterý nad ránem SELČ přijelo z Curaçaa na základnu zbývajících 19 hasičů a zapojili se do pátrání po přeživších. Tým, který má nyní 69 členů, prověřoval několik podezření místních obyvatel, že pod sutinami může být někdo živý. Průzkum ale nikoho živého nepotvrdil. V úterý o tom informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
Větší část skupiny se do hlavního města Caracasu dostala v neděli nad ránem místního času a vydala se do nejhůře postižených oblastí. Část týmu musela kvůli kapacitě letadla dočasně zůstat na nedalekém ostrově Curaçao.
„Skupina devatenácti hasičů ve 20:50 venezuelského času (2:50 českého) úspěšně dorazila z Curaçaa na základnu a okamžitě se zapojila do rotace sil. Hasiči pracovali v terénu i v noci, situace se zkomplikovala po návratu na základnu, kdy přišla silná bouře,“ přiblížila Ochmanová.
Záchranáři v pondělí odpoledne místního času prověřovali svědectví místního obyvatele, který byl přesvědčený, že pod sutinami se ozývají zvuky a jeho dcera může být naživu. Do pátrání se zapojili kynologové i veškerá dostupná technika, popsala mluvčí. Podobných situací zažil tým už několik.
„Přestože průzkum nepotvrdil přítomnost nikoho živého, pro zoufalé příbuzné byla rychlá reakce českého týmu a stoprocentní prověření místa profesionály nesmírně důležitá. Tam, kde to bude možné, budou čeští specialisté pomáhat s vyhledáním a zpřístupněním obětí tak, aby bylo pro místní složky bezpečné je vyprostit, identifikovat a předat rodinám,“ doplnila Ochmanová.
Náročné podmínky a teploty kolem 30 stupňů podle mluvčí způsobily krátkou zdravotní indispozici jednoho člena týmu. Po podání tekutin, péči lékaře a odpočinku už mu je lépe a vrací se podle mluvčí do pracovního režimu.
V minulých dnech čeští záchranáři zkoumali například zřícenou nemocnici, kde se pohřešovaly desítky lidí, nebo jeden z hotelů.
Cílem bylo získat naprostou jistotu, že se v troskách nenacházejí přeživší, přibližný odhad počtu obětí, anebo i důležité potvrzení, že je zřícená budova prázdná. Místní složky pak mohou bezpečně pokračovat v odklízení následků zemětřesení.
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