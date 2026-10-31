„Týká se to i nás.“ Foltýn s vlajkou namočenou v krvi Čechů řekl, co chystá Rusko

Otakar Foltýn v rozhovoru pro Aktuálně.cz v ukrajinském Lvově hovoří o tom, proč je potřeba využívat zkušeností z Ukrajiny i co chystá Rusko, 27. října 2026.
Vlajku potřísněnou krví čtyř českých obětí sovětské invaze z roku 1968 přivezl na Ukrajinu plukovník Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky už v minulosti, kdy se dostala i do rukou Volodymyra Zelenského. Teď symbol toho, že ruská agrese se netýká pouze Ukrajinců, ale celé Evropy, při polní mši drželi dobrovolníci z Paměti národa včetně herce Ivana Trojana.
Od našeho zpravodaje na Ukrajině – Kdo poradce minulé vlády pro strategickou komunikaci Otakara Foltýna v poslední době sleduje, mohl si všimnout, že se v jeho rukou objevuje významný symbol, kterým chce upozornit na to, jak se agresivní ruská válka na Ukrajině dotýká i tuzemska.
„Je to vlajka, která byla namočena v krvi čtyř padlých Čechů, kteří vzdorovali ruské invazi přímo 21. srpna 1968. Dokonale to ukazuje, že to, co dnes dělá na Ukrajině to samé ruské impérium, se týká i nás Čechů,“ říká Foltýn v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Podle něj byl Sovětský svaz pouze bolševickým označením pro ruské impérium, které má dlouhodobě tendenci napadat své sousedy.
„Na Ukrajině vraždí civilisty, mučí válečné zajatce a unáší děti. Velmi často jde dokonce o stejná místa a stejná zvěrstva, která páchali nacisté v minulém století. Tohle prostě nemůžeme nechat být,“ prohlásil. Bezpečnost Evropy podle něj závisí na tom, zda se Ukrajina dokáže ubránit ruské agresi.
„Není co řešit, je to naše morální povinnost, ale i bezpečnostní nutnost,“ míní padesátiletý plukovník známý svým ostrým vyjadřováním.
Nejen vojenské vybavení
Česká pomoc podle něj přitom nemusí mít pouze podobu vojenského vybavení. Zmínil například aktivity Paměti národa, která v té chvíli ve Lvově předávala sanitky, terénní vozidla, zdravotnický materiál nebo generátory.
„Cokoliv můžeme, pomoc Paměti národa, zdravotní pomoc, sanitky, terénní auta, to jsou všechno věci, na které může přispět každý,“ uvedl. Taková podpora podle něj nepomáhá jen Ukrajincům, ale také české společnosti.
„Udržuje naši vlastní sebeúctu, protože stát na správné straně v okamžiku, kdy je to potřeba, je něco, co nás dělá dobrými lidmi a dobrými vlastenci,“ tvrdí.
Přesto za nejdůležitější ukrajinskou potřebu označil zbraně. „Ukrajina je napadená a čelí vojensky původně daleko silnějšímu Rusku. Přesto byla schopna ho zastavit. A to, co potřebuje na prvním místě, jsou zbraně. Tam není co řešit. Války vyhrávají zbraně. Agresora může porazit jenom ten, kdo má dost zbraní,“ řekl.
Evropa musí zrychlit, rozhodují drony
Evropské státy podle něj sice Ukrajině ze svých skladů poskytly značné množství zbraní, stále to však nebylo dost. „Čím méně dostane Ukrajina zbraní, tím více zaplatí životy ukrajinští vojáci,“ upozornil. Válka se navíc podle něj proměňuje tak rychle, že Evropa musí zásadně změnit způsob, jakým přistupuje k vývoji a dodávkám vojenského vybavení.
Zatímco ještě před rokem byla podle něj důležitá především dělostřelecká munice, dnes se stále více rozhoduje o schopnosti rychle vyvíjet a nasazovat bezpilotní prostředky.
„Ukrajinci jsou skvělí v inovacích a improvizacích. Dokážou z pár šroubků a železa dělat neuvěřitelné věci. Ale změna, která probíhá na bojišti, je natolik rychlá, že ty inovace musíme dělat i my, Evropa, nejen v zájmu Ukrajiny, ale i v zájmu nás samotných,“ uvedl.
Vedle vzdušných dronů považuje za důležité také pozemní bezpilotní prostředky. Ukrajina podle něj v jejich vývoji a nasazování doslova exceluje, potřebuje však finanční podporu i spolupráci evropských partnerů. „Evropané jsou v inovacích výborní, akorát Ukrajina jede na plné pecky, kdežto my jsme trvali na třetinovém plynu,“ řekl.
Exkluzivní klub států, ve kterém nejsme
Kriticky se vyjádřil také k tomu, že se Česko dosud nepřipojilo k dohodě o spolupráci v oblasti dronů, kterou Ukrajina nabízí vybraným partnerským zemím. Označil ji za exkluzivní klub států, které Ukrajinci považují za spolehlivé partnery.
„My jsme jimi v minulosti byli, teď už je to o něco méně. Přesto jsme pozvaní. Je pro mě nepochopitelné, že jsme se ještě pořád nepřipojili,“ uvedl.
Dronová dohoda
Kyjev už dohodu uzavřel s řadou evropských zemí, mimo jiné s Litvou, Lotyšskem, Dánskem, Estonskem, Nizozemskem a Norskem. V září se připojilo také Finsko.
Podle ukrajinských představitelů projevily o podobnou spolupráci zájem téměř dvě desítky států. Česko nabídku dostalo, zatím ji ale nepřijalo.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na konci září Respektu řekl, že vláda možnost stále posuzuje: „Posuzujeme to, uvidíme.“
Přenos ukrajinského know-how by pak podle Foltýna neměl směřovat pouze do české armády, ale také k policii a dalším bezpečnostním složkám. Zkušenosti získané v boji jsou podle něj důležité i kvůli hrozbám, kterým mohou evropské země čelit v budoucnu.
„Ukrajinské zkušenosti zaplacené krví potřebujeme co nejrychleji dostat do českých ozbrojených složek. Hrozby, jakým čelí dnes Ukrajina, nejsou exkluzivní. Můžeme jim čelit velmi brzy také my,“ varoval.
Rusko stupňuje hybridní útoky
Jako další důvod pro užší spolupráci s Ukrajinou uvedl rostoucí aktivitu ruských tajných služeb a hybridní hrozby v Evropě. Připomněl také dřívější působení ruské vojenské rozvědky GRU na českém území.
„Nedávno drony útočily na letišti v Lipsku a my bychom si mohli pamatovat, že ruští agenti vojenské GRU útočili i v České republice,“ řekl. V souvislosti s varováními evropských zpravodajských služeb před možným rozšířením ruské agrese do Evropy upozornil na stupňování hybridních operací.
„Je zjevné, že Rusko sáhlo k eskalaci. Tu vidíme v zintenzivnění hybridních hrozeb, sabotáží, zpravodajského působení, informačních operací a psychologických operací,“ uvedl.
Podle něj se Rusko zřejmě rozhodlo být vůči evropským zemím agresivnější. I proto považuje za zásadní, aby Evropa co nejrychleji využila zkušenosti, které jí Ukrajina nabízí.