Tyhle gigantické houfnice teď zatopí Rusům. Dodali je Češi

Houfnice M-110 začali Američané používat počátkem 60.let. Teď jich několik desítek poslali Řekové Ukrajině. Skrze českou muniční iniciativu.
Je to třicetitunový kolos, který odpaluje stokilogramové granáty na vzdálenost až třicet kilometrů. Američané ho poprvé použili ještě ve válce ve Vietnamu. Teď jich několik desítek získali Ukrajinci. Původně jsou z Řecka, ale na Ukrajinu se dostanou díky české muniční iniciativě.
Informoval o tom už loni v září řecký web efsyn.gr, ale teprve teď je to potvrzené. Ukrajinská 52. dělostřelecká brigáda se novými přírůstky do své kolekce pochlubila veřejně. Brigáda měla ve své výzbroji dosud ukrajinské samohybné houfnice ráže 155 mm a české samohybné salvové raketomety RM-70 Vampír.
Houfnice M-110 bude spolu se sovětskou houfnicí 2S7 Pion nejtěžším kusem hlavňového dělostřelectva v ukrajinské výzbroji. M-110 je přitom hodně starý kousek – prototyp je z roku 1959 a do výzbroje začal přicházet v roce 1962. Vyrobilo se jich přes tisíc a účastnily se bojů ve Vietnamu, v první válce v Iráku, ve válkách mezi Indií a Pákistánem nebo Izraele s Egyptem a Sýrií. Houfnice je určena k ničení silně opevněných pozic, velitelských stanovišť, muničních skladů a dalších strategických cílů. Mohla používat i chemickou a jadernou munici.
Američané začali stárnoucí houfnice vyřazovat v 90. letech. Řekové je následovali nyní, i když už několik let byly houfnice ve skladech jako rezerva. Šedesát kusů se 150 000 náboji nakonec poputuje na Ukrajinu za necelých dvě stě milionů eur. Financování probíhá skrze českou muniční iniciativu.
Nejde o první řeckou pomoc Ukrajině. Přesto, že se jedná o pravoslavnou zemi s historicky blízkými vztahy k Rusku, Řecko dodalo Ukrajině i munici ráže 155 mm. Athény dodají Ukrajině i kazetovou munici, která se ve válce na Ukrajině ukázala jako mimořádně efektivní. Jako jeden z mála evropských států se totiž Řecko nepřipojilo k úmluvě z Osla o zákazu tohoto druhu munice.