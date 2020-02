Tygři ustupují turismu a průmyslu. Indové ve státě Goa šelmy ze strachu zabíjejí

V mnoha zemích tygři platí téměř za posvátná zvířata. V lednu v chráněné rezervaci v indickém státě Goa přitom místní otrávili tygřici se třemi mláďaty. Nyní spolu s úřady přišli s překvapivým tvrzením. Hlásají, že v místě tygři nežijí.

"Nejsou tady žádní tygři," popisuje britskému deníku The Guardian žena ze severu státu Goa, která noc předtím přišla o krávu. Podle zpráv ji zabil tygr. Ona, stejně jako většina místních, přítomnost těchto šelem v oblasti popírá a při jejich zmínce od reportérů odchází. Jejich populaci v turisticky oblíbeném indickém státě odmítá i vláda. V lednu nalezená tygřice s mláďaty podle oficiálního prohlášení oblastí jen procházela.

"Strávil jsem celý život monitorováním tygrů, takže vím, že v Goa žijí," říká odborník na ochranu přírody Rajendra Kerkar. Vesnice Vagheri, ve které vyrostl a jež se nachází poblíž místa, kde byli tygři nalezeni, se navíc v překladu jmenuje Domov tygrů. Řev šelem se podle něj ještě před pár lety nesl přes úpatí hor, dříve se jich však nikdo nebál.

To se změnilo až později. Goa, závislá na turismu, obchodu s realitami a do nedávna i na těžbě železné rudy, začala prezentovat ochranu lesů a životního prostředí jako hrozbu pro další rozvoj průmyslu. Tygři, kteří tak přicházeli o své přirozené prostředí, se začali přibližovat k lidským obydlím.

"I přes roky důkazů stále vláda odmítá přiznat přítomnost tygrů v Goa. Dívají se jinam, aby ochránili své ekonomické zájmy a mohli pokračovat v kácení lesů kvůli těžbě a turismu. Nakonec tady nebude nic, co by tygrům zbylo," vysvětluje Kerkar britskému deníku.

Rezervace nebudou

Protože tygři v Goa oficiálně "nejsou", nemají ani žádný status, který by jim zaručoval ochranu před lovem nebo jiným způsobem zabití. Situaci šelem by podle odborníků mohlo vyřešit zřízení chráněné oblasti, v jejímž okolí by se nesmělo stavět ani těžit. Ta současná svou funkci neplní. Problém je, že by to šlo přímo proti zájmům bohatých investorů. Ti vlastní přilehlé pozemky a v budoucnu už by je nemohly dál využívat.

"Nedovolím tygří rezervaci v Sattari (oblast na severu Goa, pozn. red.). Environmentalisté neřídí Sattari, to dělají místní lidé. Nikdo nemá právo prohlásit Sattari za tygří rezervaci, to nedovolíme," reagoval podle listu The Guardian ministr zdravotnictví v Goa Vishwajit Rane, který zároveň reprezentuje okrsek, ve kterém by byla rezervace vybudována.

Strach zasazený v myslích místních

Právě z tohoto důvodu místní vláda poslední desetiletí podle aktivisty Abhijita Prabhudesaie zmínky o tygrech potlačuje. "Vládní úředníci krmí místní strachem z tygřích rezervací. Slouží to jejich zájmům, aby mohli dál ničit zemi a stavět hotely a hloubit doly," tvrdí Prabhudesai. "Říkají jim, že pokud přijmou existenci tygrů, přemístí je a vyhodí je z jejich vesnic. Zasadili do myslí lidí strach," dodává aktivista.

Jeho tvrzení potvrzuje i pětašedesátiletý Ganesh Cholekar, u jehož vesnice nedávno tygři zabili buvola. "Místní lídři a úřady nám říkají, že když na náš dobytek zaútočí tygři, nemáme o tom mluvit, a když se někdo zeptá, máme říct, že jsme v okolí nikdy tygra neviděli," vysvětluje praktiku úřadů.

I když místní zabití dobytka nahlásí, nedostanou žádnou kompenzaci. Tu by dostali pouze v případě, že by je napadali tygři z přírodní rezervace, kterou se vláda zdráhá založit, píše The Guardian. Proto zoufalí lidé občas sáhnou k extrémnímu řešení a šelmy zabíjejí.

Koridor pro tygry

Ministr zdravotnictví státu Goa Vishwajit Rane přišel s jiným nápadem, jak situaci vyřešit. Chce, aby vznikly koridory pro tygry. "Vláda musí zajistit dostatečný prostor pro tygry. Tygří rezervace ovlivní náš rozvoj, protože zákony na ně jsou velmi přísné. Zastavil by se a lidé by trpěli," argumentuje. "Chceme chránit tygry, ale musíme myslet na lidi, kteří v oblasti bydlí," cituje ho indický deník Times of India.

Na rozdíl od Goa se zbytek Indie chlubí tím, že je domovem největšího počtu divokých tygrů, který se jim postupně daří navyšovat. V současnosti jich má ve volné přírodě žít kolem tří tisíc, ačkoliv vědci tyto počty pro vysoký nárůst za pár let zpochybňují, píše server Phys.org.

