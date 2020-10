Twitter přináší další opatření proti dezinformacím u voleb v USA, ztíží sdílení

V druhém kole senátních voleb přišla do pátečního večera hlasovat zhruba desetina oprávněných voličů. Je to přibližně stejně jako v první den druhého kola před dvěma lety. Mezi jednotlivými okrsky jsou však výrazné rozdíly. Zatímco v některých okrscích v Chebu se účast pohybuje okolo 25 až 30 procent, v některých menších obcích je jen do deseti procent. Vyplývá to z informací, které poskytli volební komisaři. Lidé mohou volit ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

V hlavním městě, kde jsou ve hře tři senátorské mandáty, se v pátek volební účast dostala nad deset procent. V Praze 9 přišlo do 20:00 zhruba 12,6 procenta voličů, v Praze 1 to bylo 15,5 procenta a v obvodu Praha 5 asi 15,6 procenta.

Naopak do deseti procent se kolem 20:00 pohybovala volební účast ve středních Čechách. V Kolíně odvolilo 8,6 procenta lidí, v Příbrami necelých šest procent. Na Kladensku si zatím přišlo vybrat svého senátora necelých sedm procent voličů.