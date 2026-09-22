Přeskočit na obsah
Benative
23. 9. Berta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Tvůrce referenda o nezávislosti Katalánska by se mohl vrátit do Španělska, rozhodl soud

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ústavní soud v Madridu v úterý otevřel cestu k návratu katalánského separatistického lídra Carlese Puigdemonta do Španělska, které opustil v říjnu 2017 poté, co jeho regionální vláda uspořádala referendum o nezávislosti Katalánska. Ve Španělsku je na něj stále platný zatykač.

Member,Of,Eu,Parliament,Catalonia's,Former,Regional,President,Carles,Puigdemont
Katalánský separatistický politik Carles PuigdemontFoto: Shutterstock – Alexandros Michailidis
Reklama

Po úterním rozhodnutí ústavních soudců, které ještě musí potvrdit plénum soudu 6. října, se Puigdemont bude moci vrátit bez rizika zatčení, napsala v úterý agentura AFP.

Španělští ústavní soudci v úterý poměrem sedmi ku pěti hlasům rozhodli, že zákon o amnestii, který vláda schválila v roce 2024, lze uplatnit i na trestný čin zpronevěry.

Související

Té se měl Puigdemont a několik dalších katalánských politiků dopustit tím, že na uspořádání referenda o nezávislosti použili peníze jejich regionu. Plebiscit ale tehdy soud v Madridu zakázal s tím, že odporuje španělské ústavě.

Puigdemont byl předsedou katalánské vlády od ledna 2016 do října 2017, kdy utekl před španělskou justicí do Belgie. V Barceloně se krátce objevil v srpnu 2024, kdy promluvil na demonstraci a rychle zas odjel, aniž by ho katalánští policisté zadrželi.

Reklama
Reklama

Několik separatistických politiků, včetně Puigdemonta, kteří uprchli do ciziny, se vyhnulo trestům za referendum, které se v Katalánsku konalo 1. října 2017 a jemuž se tehdejší španělská pravicová vláda snažila zabránit soudně i silou tím, že španělští policisté bránili lidem v hlasování, zabavovali urny a nepouštěli je do hlasovacích místností.

Související

Devíti katalánským separatistickým politikům a aktivistům nejvyšší soud v roce 2019 uložil tresty vězení devět až 13 let za vzpouru. V roce 2021 jim levicová vláda Pedra Sáncheze udělila milost.

V roce 2024 pak španělský parlament schválil zákon o amnestii pro činy, které souvisí se snahami o nezávislost Katalánska a staly se od listopadu 2011 do listopadu 2023.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv

ŽIVĚ Napětí mezi Kyjevem a Budapeští. Maďarsko se nepřipojí ke Karpatské osmičce

Maďarsko se nepřipojilo k takzvané Karpatské osmičce, kterou inicioval Kyjev a která má posílit regionální spolupráci. Vyplývá to z vyjádření maďarského premiéra Pétera Magyara. Mezi Kyjevem a Budapeští v této souvislosti podle serveru Euronews znovu vzrostlo napětí. Magyar se v pondělí pozdě večer na sociálních sítích dostal do sporu s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou.

Fbi,Agent,Wearing,Fbi,Uniform,,Part,Of
Fbi,Agent,Wearing,Fbi,Uniform,,Part,Of
Fbi,Agent,Wearing,Fbi,Uniform,,Part,Of

Zranitelná FBI. Skupina hackerů tvrdí, že ukradla údaje jejích zaměstnanců

Hackerská skupina ShinyHunters v úterý oznámila, že pronikla do systémů amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a ukradla údaje tisíců jeho zaměstnanců. Skupina na dark webu a v on-line konverzaci s agenturou Reuters napsala, že se na FBI zaměřila kvůli tomu, že úřad letos v květnu zveřejnil detailní popis jejích praktik a radil obětem jejího vydírání, aby nic neplatily.

hráči HC Sparta Praha, hokejisté, sportovci
hráči HC Sparta Praha, hokejisté, sportovci
hráči HC Sparta Praha, hokejisté, sportovci

Hokejová Sparta smutní, Boleslav u ní vydřela výhru po pěti letech, padly i Pardubice

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5:3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého dnešního soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 areně poprvé od března 2021 po sérii deseti porážek. Sparta tak nezvládla první domácí utkání v sezoně. Zápas sledovalo 12.445 diváků, což je nejvyšší návštěva v ročníku.

Reklama
Teploměr zima
Teploměr zima
Teploměr zima

Meteorologové očekávají první přízemní mrazíky. Už o víkendu ale přijde babí léto

Středeční ráno bude na řadě míst dost chladné, v údolích při uklidnění větru výjimečně i s prvními přízemními mrazíky letošního podzimu. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladněji bude hlavně v Čechách, zejména na západě a jihozápadě, kde bude nejméně oblačnosti. Morava a Slezsko očekávají teploty většinou vyšší.

Reklama
Reklama
Reklama