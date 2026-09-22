Tvůrce referenda o nezávislosti Katalánska by se mohl vrátit do Španělska, rozhodl soud

Ústavní soud v Madridu v úterý otevřel cestu k návratu katalánského separatistického lídra Carlese Puigdemonta do Španělska, které opustil v říjnu 2017 poté, co jeho regionální vláda uspořádala referendum o nezávislosti Katalánska. Ve Španělsku je na něj stále platný zatykač.
Po úterním rozhodnutí ústavních soudců, které ještě musí potvrdit plénum soudu 6. října, se Puigdemont bude moci vrátit bez rizika zatčení, napsala v úterý agentura AFP.
Španělští ústavní soudci v úterý poměrem sedmi ku pěti hlasům rozhodli, že zákon o amnestii, který vláda schválila v roce 2024, lze uplatnit i na trestný čin zpronevěry.
Té se měl Puigdemont a několik dalších katalánských politiků dopustit tím, že na uspořádání referenda o nezávislosti použili peníze jejich regionu. Plebiscit ale tehdy soud v Madridu zakázal s tím, že odporuje španělské ústavě.
Puigdemont byl předsedou katalánské vlády od ledna 2016 do října 2017, kdy utekl před španělskou justicí do Belgie. V Barceloně se krátce objevil v srpnu 2024, kdy promluvil na demonstraci a rychle zas odjel, aniž by ho katalánští policisté zadrželi.
Několik separatistických politiků, včetně Puigdemonta, kteří uprchli do ciziny, se vyhnulo trestům za referendum, které se v Katalánsku konalo 1. října 2017 a jemuž se tehdejší španělská pravicová vláda snažila zabránit soudně i silou tím, že španělští policisté bránili lidem v hlasování, zabavovali urny a nepouštěli je do hlasovacích místností.
Devíti katalánským separatistickým politikům a aktivistům nejvyšší soud v roce 2019 uložil tresty vězení devět až 13 let za vzpouru. V roce 2021 jim levicová vláda Pedra Sáncheze udělila milost.
V roce 2024 pak španělský parlament schválil zákon o amnestii pro činy, které souvisí se snahami o nezávislost Katalánska a staly se od listopadu 2011 do listopadu 2023.
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