Tvrdý útok na Merkelovou: „Zapomeňte na AfD, skutečnou extremistkou byla ona“

Angela Merkelová nakupuje rohlíky v koloně dvou obrněných Audi A8, ochranky, řidičů a osobního strážce
Ne evropská krajní pravice, ale Angela Merkelová stála podle britského komentátora u zrodu dnešní politické polarizace. Bývalé německé kancléřce vyčítá především migrační politiku, vztah k Rusku i dlouhodobé podceňování obrany.
Angela Merkelová byla podle komentátora britského deníku The Times a BBC „skutečnou extremistkou naší doby“.
Matthew Syed ve svém ostře formulovaném komentáři, který vyšel v sobotu na internetu a v neděli v tištěném vydání Sunday Times, tvrdí, že právě šestnáct let její vlády pomohlo vytvořit podmínky pro vzestup AfD a dalších pravicových stran v Evropě.
Syed reaguje mimo jiné na nedávná slova německého fotbalového trenéra Jürgena Kloppa. Ten vyzval k tomu, aby byla německá národní hrdost „vzata nesprávným lidem“. Pokud chce Klopp podle komentátora pochopit, odkud dnešní extremismus pramení, neměl by se dívat pouze na AfD.
„Měl by se podívat spíše na osobnost, která jí předcházela,“ píše Syed a míní tím Merkelovou.
Nejtvrdší část kritiky směřuje na její rozhodnutí z roku 2015, kdy otevřela dveře téměř milionu neprověřených, převážně mužských žadatelů o azyl.
„Udělala to s plným vědomím důsledků. Víme to proto, že už v době jejího tehdy široce oslavovaného projevu ‚Zvládneme to‘ upozorňovala na řadu těchto následků. Věděla, že to německý lid zatíží ničivými finančními náklady, přesto tak jednala a před zájmy svých voličů upřednostnila „demonstraci vlastního morálního postoje“, míní komentátor.
Nárůst kriminality
Mezi důsledky zmiňuje Syed tlak na školy a bydlení, rostoucí finanční náklady i napětí mezi evropskými státy. Tvrdí také, že migrační politika přispěla k nárůstu některých forem kriminality, například sexuálního násilí. Připomíná v této souvislosti také silvestrovské události v Kolíně nad Rýnem na přelomu let 2015 a 2016.
Syed se ale neomezuje jen na migraci. Merkelové vyčítá také pokračování projektu Nord Stream 2 po ruské anexi Krymu, prohlubování vztahů s Čínou a dlouhodobé nedodržování aliančního závazku vydávat na obranu dvě procenta HDP.
Komentátor kritizuje také způsob, jakým jsou pravicové strany stále častěji označovány jako „krajně pravicové“, „radikální“ nebo „hard right“, zatímco skutečný extremismus podle něj spočíval u etablovaných politiků, kteří nadále prosazovali otevřené hranice.
„Pokud extremismus znamená jednat nepřiměřeně vzhledem ke kontextu, historii nebo míře podpory, pak bylo Merkelové působení vrcholem poválečného evropského extremismu,“ píše komentátor The Times.
Vzestup radikalismu
Podle Syeda tak dnešní vzestup pravicových stran není příčinou, ale důsledkem politiky generace „hyperliberálních“ evropských lídrů. Vedle Merkelové zmiňuje například Davida Camerona, Borise Johnsona, Justina Trudeaua, Emmanuela Macrona nebo Ursulu von der Leyenovou.
Svůj komentář uzavírá Syed mimořádně ostrým hodnocením. Merkelová byla podle něj „možná nejhorší moderní západní předsedkyní vlády“ a její politika podle něj poškodila především lidi z nižších společenských vrstev.